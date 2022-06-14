Нацбаты расстреляли более 60 украинских солдат в спину - они шли с белыми флагами к российским позициям

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В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери не только от ударов союзных войск ЛНР, ДНР и России. По данным Минобороны России в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями.

"Так, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться. Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих", - привел факты расстрела украинских военнослужащих заградотрядами ВСУ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что подобные инциденты наглядно показывает, что на фоне «нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов».

"Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего", - заявил Конашенков.

Даже российские военнослужащие стараются уничтожать цели ночью высокоточным оружием, чтобы избежать случайных жертв среди мирного населения и военнослужащих Украины.

Так, рано утром высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град».

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля", - перечислил представитель Минобороны России.

Он отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые сбили за сутки самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области, еще девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Подразделениям ПВО также удалось перехватить в воздухе украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в районе Вернополье Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО «СМЕРЧ» в четырех районах Донбасса.

По данным Минобороны России, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки Донецкой Народной Республики.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

202 - самолета.

131- вертолет.

1205 - беспилотных летательных аппаратов.

338 - зенитных ракетных комплексов.

3548 - танков и других боевых бронированных машин.

521 - установка реактивных систем залпового огня.

1947 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3605 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Власти Бердянска выплатили порядка 90 миллионов рублей жителям города. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.

«Порядка 90 млн рублей получил Бердянск, - сказал он российским и иностранным журналистам. - Сейчас выдаем единовременные выплаты пенсионерам в рублях, насыщаем рынок рублем. Зарплаты бюджетникам в ближайшее время будем также выплачивать в рублях».

По словам главы Берлинского района, в городе введена бивалютная зона, на рынках и в магазинах можно купить товары как за гривну, так и за рубли. Он также отметил, что горожане поддерживают введение в оборот рубля.

«К рублю относятся с большим уважением, понимают, что это более полновесная валюта и финансовое будущее нашего региона», - указал Сауленко.

Бердянск принял большое число жителей Мариуполя, власти помогают им с работой.

Безработных не будет: налаживаются поставки зерна через порт Бердянска, возможно будут заключены контракты с Турцией.