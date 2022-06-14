"Это холодная война 2.0. Мир, вероятно, будет жестко поделен на «своих» и «чужих»": Глава ВТБ Андрей Костин описал новую реальность

Глава ВТБ Андрей Костин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Для банкиров мир действительно уже никогда не будет прежним. Это не фигура речи.» - жестко заявил глава ВТБ Андрей Костин. В своей новой колонке для РБК банкир рассказал о настоящем и будущем российских банков в новой санкционной реальности. Приводим избранные моменты.

О международном сотрудничестве

По-настоящему серьезным звонком стал 2014 год. Крупнейшие отечественные банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые коллеги — отключены от международных платежных систем. Стало понятно: нас могут легко «отменить».

Глядя из дня сегодняшнего, очевидно, что интеграция нашей страны в глобальный рынок и политические структуры на условиях «вторичности» не могла быть устойчивой, потому что не предусматривала не только учета национальных интересов России в ключевых сферах, но даже равноправного и взаимоуважительного диалога.

О «новом мире»

Для банкиров мир действительно уже «никогда не будет прежним». Это не фигура речи. Теперь уже бывшие «партнеры» не устают повторять, что business as usual (ведение бизнеса как обычно, как раньше, - Ред.) больше невозможен. Россия лишена доступа к основным рынкам капитала и платежным системам, международным рейтингам, аудиторским услугам. Поэтому чем быстрее мы и наши клиенты примем этот факт, начнем искать действенные альтернативы и новые возможности для роста, тем лучше.

Первоочередная задача — помочь оперативно восстановить и при необходимости выстроить новые производственные, логистические и торговые цепочки и одновременно с этим — адаптировать инструментарий и возможности финансовой системы к резко изменившейся среде. Стране предстоит комплексно перезапустить промышленность, заместить зарубежную продукцию где только можно. Все это требует значительных долгосрочных финансовых ресурсов. При этом нам не на кого рассчитывать, кроме самих себя.

Сегодня у нас есть уникальный шанс начать с чистого листа. Создать собственные версии банковского регулирования и национального кредитного рейтинга. В них вполне могут найти свое место релевантные положения действующих международных нормативов. Но прежде всего такие будущие стандарты должны отражать реалии и приоритеты экономики России.

Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0.

Андрей Костин: "Для банкиров мир действительно уже «никогда не будет прежним»". Фото: Иван МАКЕЕВ

О правилах игры

Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением, то есть «игрой по правилам», следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила «красную карточку». Китай — пока «желтую».

Для банковского сектора это означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро. Приоритеты на внешнем контуре — диверсификация валютных платежей, переход на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах с использованием защищенной платежно-расчетной инфраструктуры, разработка и запуск инвестиционных инструментов в мягких валютах. В том числе в рамках БРИКС, экономики которого сегодня формируют 25% мирового ВВП.

Что будет дальше — решать нам. В бизнесе, как и в спорте, действует проверенный принцип: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. На этот раз — по своим правилам.