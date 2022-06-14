Зеленский снова унизил Шольца

Зеленского совершенно не устраивает попытки Шольца "балансировать в шпагате" между Москвой и Киевом. Фото: REUTERS

Бедный, бедный Олаф! Куда там Йорику. Йорика, который хоть и был шутом, никогда так не унижали, тем более, чужеземцы. Не везет нынешнему канцлеру Олафу Шольцу с Украиной. Не зря на его предшественницу нападала трясучка при встречах с нынешним президентом Незалежной Владимиром Зеленским. А ведь и перед новым канцлером разбрасывали кучи предупреждающих знаков на манер дорожных "Осторожно, дикие животные!" Чего стоит отмененный по указке Киева визит немецкого канцлера в Киев, например? Топнул Зеленский ножкой, мол, не хочу я видеть этого зрадника у себя в гостях, и пошел глава правительства восвояси несолоно хлебавши.

Потом, правда, Киев постарался замять конфликт, хотя украинский посол в Берлине Мельник не раз еще прошелся по Шольцу, назвав его "обиженной ливерной колбаской" (говорят, на сленге в Германии это обозначение импотента). Шольц тогда объяснил избирателям, что это, ха-ха-ха, просто смешно, не оскорбление, и он не обижается. Мельник, кстати, с завидной регулярностью продолжает по Шольцу проходиться вместо утренней гимнастики, когда не видит других мишеней на горизонте.

Но теперь уже в амплуа Мельника выступил снова президент Зеленский. На этой неделе планировался совместный визит в Киев немецкого канцлера Шольца, итальянского премьер-министра Драги и французского президента Макрона с эротическим именем Эммануэль. Во всяком случае, такой совместный визит анонсировали украинские СМИ, чтобы подчеркнуть международную поддержку, которую союзники оказывают Украине.

Но у Зеленского именно к главе правительства возник целый ряд вопросов.

- Визит Шольца не должен ограничиться только совместным фото, - заявил в интервью ZDF президент Украины и выставил канцлеру ФРГ целый ряд условий, при выполнении которых готов встретить немца на Украине. И иначе, как уже было заявлено ранее, "в Киеве его не будут рады видеть".

Условия примечательные. Шольц должен обеспечить оказание военной поддержки Украине со стороны Германии (ранее заявленных поставок с неопределенными сроками с его стороны явно недостаточно, варианты с поставкой систем ПВО и тяжелых вооружений в начале зимы, как оценивают их перспективы военные аналитики, Киев не устраивают). Шольц должен оказать недвусмысленную личную поддержку и выразить уверенности в получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС в июне, а после этого приложить все усилия для вступления Украины в Евросоюз. И, наконец, Шольц просто обязан определиться, чья "рубашка ему ближе к телу" – украинская и российская. Потому что Зеленского совершенно не устраивает попытки Шольца "балансировать в шпагате" между Москвой и Киевом.

Наглость и нахальство Киева уже не удивляет, а вот терпеливость немцев вызывает все больше вопросов. Заметим, что ни к итальянцу Драги, ни к французу Эммануэлю по фамилии Макрон у Зеленского нет ни вопросов, ни требований к ним. А вот Шольц стал просто мальчиком для битья, на котором Украина оттачивает навыки публичного унижения партнеров и кайфует, осознавая, что Киеву ничего за это в ответ не прилетит. Утрутся и в который раз подобострастно и раболепно спросят: "Чего еще изволите?"

Это просто смешно, Олаф, не правда ли? Ха-ха-ха.

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