«Россия кровоточит богатством»: 15 тысяч долларовых миллионеров уедут из страны до конца 2022 года

В 2022 году Россию покинет каждый седьмой долларовый миллионер. Фото: Shutterstock

Примерно каждый седьмой россиянин из числа тех, чье состояние превышает $1 миллион (57,5 млн рублей), уже уехал из страны или собирается уехать до конца 2022 года. Об этом пишет британское издание «Гардиан» со ссылкой на аналитическое агентство «Henley & Partners».

- Россия «истекает» миллионерами как кровью, — образно говорит глава исследовательского отдела «Henley & Partners» Эндрю Амойлс. — Число состоятельных людей, эмигрирующих из страны, неуклонно растет каждый год.

Раньше толстосумы переезжали «на пенсию» в Великобританию или Соединенные Штаты, но теперь центром эмиграции становятся Объединенный Арабские Эмираты.

«Ожидается, что в ОАЭ в 2022 году будет самый больший чистый приток миллионеров во всем мире», — говорится в отчете «Henley & Partners».

В итоге до конца года в ОАЭ переедут 4 тысячи россиян с миллионными состояниями. Кроме того, среди популярных направления для элитной эмиграции называются Австралия, Сингапур, Мальта, Маврикий и Монако.

- За последнее десятилетие Мальта стала одной из самых привлекательных стран Европы не только с точки зрения миграции миллионеров, но и с точки зрения общего роста благосостояния. В настоящее время это один из самых быстрорастущих рынков в мире, а ее богатство в долларах США с 2011 по 2021 годы выросло на 87%. Процесс получения гражданства Мальты за инвестиции принес новые ресурсы острову и обеспечил рост ряда отраслей, включая IT, финансовые услуги и недвижимость, - говорит Амойлс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год российские олигархи обеднели на $253 млрд: сколько потеряли 10 главных богачей страны

Новый список Forbes возглавил совладелец НЛМК Владимир Лисин (подробнее)

В США опасаются, что украинские олигархи разворуют финансовую помощь Вашингтона

Foreign Policy: украинские олигархи могут разворовать финансовую помощь Вашингтона (подробнее)