Работодателям заплатят за прием на работу беженцев из Украины, ДНР и ЛНР

Правительство расширило программу субсидирования найма. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Беженцы из Украины, ДНР и ЛНР могут приниматься на работу в России по программе субсидирования найма. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами.

Премьер напомнил, что эта программа начала действовать в марте прошлого года, а сейчас правительство решило ее расширить.

- Теперь в ней смогут принять участие большее число людей, - заметил Мишустин.

Теперь работодатели смогут получить господдержку, если примут на работу граждан следующих категорий:

- потерявшие работу в результате закрытия компании или сокращения штата,

- сотрудники, которые в 2022 году были переведены на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находятся под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск или переведены на неполный рабочий день

- беженцы из Украины, ДНР и ЛНР.

Ранее выплаты можно было получить за прием на работу молодых людей до 30 лет, в числе которых граждане без профессионального образования, выпускники высших и средних учебных заведений без опыта работы, родители несовершеннолетних детей.

На совещании также обсуждалось строительство детсадов. Мишустин сообщил, что правительство направит больше 6 млрд. руб. Забайкальскому краю, республикам Бурятия и Ингушетия, где все еще есть проблемы с детсадами.

- Рассчитываем, что в ближайшие два года и в этих регионах будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования, а значит, у родителей не возникнет трудностей устроить ребенка в детский сад, - отметил премьер.

Мишустин также рассказал, что в этом году правительство направит более 63 млрд рублей на обеспечение младшеклассников горячим питанием.

- Прошу контролировать весь процесс и, конечно, качество еды. Здоровье детей - главный приоритет, - поручил Мишустин своим заместителям.

Он уточнил, что сейчас более 99% школ в России обеспечены горячим питанием.