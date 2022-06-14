Проекты и таланты: как реализовать себя в России

Открытие Центра компетенций в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).

Работа над импортозамещением требует больших ресурсов: необходимо налаживать новые отрасли производства, в том числе высокотехнологичные, поддерживать бизнес и готовить компетентных специалистов, без которых запуск таких производств невозможен. В таких условиях государству необходимо обеспечить грамотный отбор талантов и поддержку кадрового резерва, чтобы у людей получалось реализовать себя, найти работу по душе и продвинуться по карьерной лестнице. Вклад в подготовку кадров – это вклад в эффективную работу экономики.

Как сейчас реализуется эта работа? Чтобы помочь жителям России найти себя и прокачать навыки, по инициативе Владимира Путина в стране уже более четырех лет работает платформа «Россия – страна возможностей». Ее проекты открывают равный доступ к образовательным и карьерным возможностям россиянам во всех уголках страны. Платформа развивает 26 проектов, которые охватили уже более 10 млн человек. Новые возможности открылись школьникам и студентам, учителям и IT-специалистам, представителям туристической индустрии и управленцам. Это поступление в вузы, работа с наставником, карьерные предложения, возможности путешествий по России и многие другие призы. Более 350 человек – участников, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» – получили назначения на управленческие должности.

Цифра

86% - абсолютное большинство наших соотечественников убеждены, что у каждого человека есть явный или скрытый талант.

Исследование ВЦИОМ «Россия - страна талантов»

Причем это дорога с двусторонним движением – важно, что и у самих россиян действительно есть запросы и на самореализацию, и на поддержку со стороны государства в профессиональном развитии. В апреле 2022 года платформа «Россия – страна возможностей» провела собственное исследование: более 2,6 тысячи жителей страны поделились своим видением трендов рынка труда и сферы образования. Абсолютное большинство опрошенных – 97% считают, что государство должно поддерживать рынок труда. Более половины жителей страны (53%) хотели бы получить больше возможностей для проявления себя, общения с работодателями и профессионального нетворкинга.

Сейчас платформа реализует профессиональные конкурсы, кадровые и образовательные проекты, а в скором времени на ее базе появится кадровое агентство, которое поможет участникам проектов находить подходящие вакансии и развивать собственные карьерные траектории. С такой инициативой 20 апреля на заседании Наблюдательного совета платформы к Президенту России Владимиру Путину обратился 28-летний победитель конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов, который после проекта стал вице-губернатором Оренбургской области. По его мнению, кадровое агентство позволит представителям власти и бизнеса находить талантливых сотрудников, а участникам проектов – реализоваться как профессионалам.

Цифра

73% россиян считают, что для раскрытия и развития таланта человека нужны особые условия.

Исследование ВЦИОМ «Россия - страна талантов»

Платформа «Россия – страна возможностей» уже активно помогает стартовать в карьере студентам. Для этого по всей стране работают 42 Центра компетенций, где учащиеся могут пройти диагностику «гибких навыков» и при необходимости прокачать их. Кроме того, работодатели получают доступ к цифровой базе студентов: это позволяет эффективно подбирать подходящих сотрудников.

Мнение

«Людям важно, чтобы их труд был востребован и полезен, – считает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Для этого необходимо постоянно повышать эффективность взаимодействия работодателей и их потенциальных сотрудников. Агентство на базе нашей платформы сделает проще поиск кадров для организаций, а талантливые специалисты благодаря этому смогут быстрее оказываться на «своем» месте и работать с пользой для страны».