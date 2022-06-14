"Уж слишком она пока косорыленькая": Евросоюз продолжает водить Украину за нос

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве, 11 июня 2022 г. Фото: REUTERS

Американское издание Politico сообщило, что Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Решение об этом должно быть объявлено в конце недели. Станет ли оно совсем уж последним украинским «остаточне прощавай» (последнее прощай) в адрес России, как любил говаривать по всяким поводам бывший украинский президент Порошенко? Он, помнится, окончательно прощался с нашей страной и когда после долгих мытарств все-таки было подписано соглашение об ассоциации Украины с ЕС, и потом при получении заветного безвиза, и когда выклянчил от стамбульского патриарха раскольнический «томос». Есть все-таки на этот счет большие сомнения.

Прежде всего, сюжет «ты обещал на мне жениться» очень хорошо известен не только в прозе жизни, но и в международной политике. Чего только не пообещаешь, чтобы добиться заветного… А заветным для Запада давно является сдерживание и - еще заветнее - разрушение России. Тринадцать лет назад было придумано Восточное партнерство для шести постсоветских стран, включая Украину, именно для того, чтобы отрывать их от нашей страны. Восемь лет назад случился госпереворот в Киеве, главной целью которого было то же самое. Казалось бы, все, оторвали. И сразу лидеры ЕС стали говорить, что вопрос вступления Украины в их дружные ряды в текущей повестке дня не стоит: уж слишком она пока косорыленькая для соответствия их безупречным стандартам. А вот лет через 20-25, может, и женимся…

Лидер Франции, которая сейчас председательствует в ЕС, тоже совсем недавно высказался мудрено: да-да, женимся, но полноценно - лет через десять, не раньше. А пока можно предложить Киеву некий промежуточный статус, чтоб он мечтать о своем счастье не перестал. Но его коллеги по Евросоюзу все же настаивают на предоставлении Украине статуса кандидата уже сейчас. Почему? По словам источников Politico, члены Еврокомисии считают необходимым послать сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою сферу влияния. К тому же «Украина - единственная страна в Европе, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Мы не можем теперь сказать им: «Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами», - приводит издание слова одного из высоких чинов ЕС.

То есть дело не в Украине, которую можно было еще годами кормить пустыми обещаниями. Дело с самого начала - в России, в необходимости оторвать от нее соседнюю страну и сделать их непримиримыми врагами. Предоставление статуса кандидата в ЕС Киеву - моральная и политическая поддержка Зеленского в его войне с Россией, так же как и накачка ВСУ западным оружием. На поле боя клоун-главнокомандующий пока не преуспел. Запад это уже понял и опасается, что будет еще хуже. Вот и придумали дать Украине еще одну морковку, укусить которую у нее все равно не получится, но лицезреть можно будет отчетливо. А главное - достойный повод отпраздновать по полной «остаточне прощавай»!

Однако сомнения, несмотря на внешнее единодушие Еврокомиссии, что в предоставлении Киеву заветного для него статуса «на пороге ЕС» все будет гладко, есть. Окончательно «историческое решение» должно оформиться на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе 23-24 июня. Надо, чтобы все проголосовали «за». Но, как несколько дней назад сообщило агентство Bloomberg, как минимум два государства - Дания и Нидерланды - пока против ускоренного предоставления формального кандидатства Украине. К ним же, как указывают другие источники, может примкнуть и Швеция. Интересно посмотреть, что скажет и Венгрия. Во всяком случае непоколебимое единство Запада мы все видим на уже вызывающем усмешки «стремительном» приеме в НАТО Финляндии и Швеции.

Есть и еще одна закавыка. Аппетиты Зеленского, который почувствовал себя чуть ли не главным политиком мира, предполагают ускоренный прием в полноценные члены ЕС - скажем так, «за боевые заслуги» на фронте Запада с Россией. Но с этим несогласны уже многие западники. В немецкой Der Tagesspiegel появилась статья, автор которой предупреждает: «Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность». К тому же Албания, Северная Македония и Сербия уже давно имеют статус кандидатов, им что, ради Украины придется посторониться? Да, вспомним и о Турции, она тоже кандидат на вступление в ЕС с… 1999 года.

В конце концов, определять, с кем и какими будут Украина и украинский народ, будут не резолюции Еврокомиссии. В Брюсселе сколь угодно долго могут затыкать уши и закрывать глаза, заклиная, что не допустят победы Москвы над Киевом, но гул канонады идет на запад, а не на восток. И Украина явно не похожа на ту соломенку, за которую Запад ухватится и перевернет ситуацию в свою пользу. Да и кого собираются принять в ЕС - страну, которая вроде пока есть, но, похоже, которой в нынешнем виде скоро не будет? Так что кому и когда прозвучит «остаточне прощавай!», может стать для Евросоюза сюрпризом.

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