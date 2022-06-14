Химическая реакция на санкции

Ненасыщенность рынка и начавшаяся модернизация позволят БСК существенно нарастить объем производства.

Среди сотен санкций есть и запрет на поставку в Россию десятков видов химической продукции. Из-за этого рвутся многие производственные цепочки. Чтобы успешно противостоять давлению, эксперты предлагают ускоренными темпами создавать новые кластеры в ключевых сегментах.

Подавляющее большинство санкционных товаров относится к так называемой малотоннажной химии – продукции с объемом выпуска до 10 тысяч тонн в год. В основном реактивы, катализаторы для получения крупнотоннажных продуктов и множества других соединений, требующихся в небольших количествах, но играющих критическую роль для крупных производств.

Одной из первых на стремительно меняющиеся условия экономики отреагировала Башкирская содовая компания (БСК) - крупнейшее предприятие химической отрасли России, выпускающее каустическую соду и химическую продукцию на основе хлора и углеводородного сырья. В компании озвучили предложение ускоренными темпами развивать импортозамещение в химической промышленности. При этом эффективнее использовать кластерный принцип.

ТАК И СКАЗАЛ

Руководитель БСК Эдуард ДАВЫДОВ:

- Хлорная промышленность - основа для импортозамещения огромного спектра химической продукции. Объемы производства каустической соды, хлора и хлорорганических продуктов - важный маркер развития промышленности и состояния экономики страны, поскольку инфраструктура хлорорганического синтеза тесно переплетена с другими отраслями промышленности. БСК имеет все основания стать базой для импортозамещения в том, что касается хлорных технологий химической промышленности России.

В качестве сырья предполагается использовать обширные запасы Яр-Бишкадакского рассолопромысла и Карайгановского месторождения. Сам хлор и так производится на БСК. Начавшаяся модернизация производства даст возможность существенно нарастить объем. Переход на современную технологию мембранного электролиза позволит полностью перекрыть собственные потребности производства (примерно 240 тысяч тонн) и создать дополнительную линию на 120 тысяч тонн хлора в год для удовлетворения нужд отечественных потребителей.

В БСК планируют возродить производство эпихлоргидрина. Этот искусственный химический продукт используется для дальнейшего передела в самых разных сферах. А из отходов производства можно получать перхлорэтилен, который используется как средство для химчистки, и полностью закрыть потребность России в этом продукте.

По словам Эдуарда Давыдова, «использование современных технологий и оборудования в производстве эпихлоргидрина позволяет сократить количество образующихся сточных вод в восемь раз, а побочных хлорорганических продуктов – в десять.

Также компания рассматривает вопрос производства ряда продуктов хлорной химии – от удобрений и гербицидов до эмульсионного ПВХ и пигментного диоксида.