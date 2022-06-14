Заработать на квартиру за 3 года: Эксперты назвали регионы России, в которых проще всего накопить на жилье

Фото: Иван МАКЕЕВ

Доступность жилья в России снижается второй год подряд. Причем если в первом квартале 2021 года средней российской семье на квартиру 60 кв.м. надо было копить не менее 4,7 лет, то в первом квартале 2022 года — уже на год больше, 5,7 лет.

Это выводы из рейтинга доступности жилья, который ежегодно составляют РИА Новости. Доступность высчитывается так. Предполагается, что некая среднестатистическая семья из трех человек (двое взрослых, которые получают средние в регионе зарплаты, и ребенок) крепко затягивает ремни и тратит на жизнь не больше регионального прожиточного минимума. А все остальное откладывает на покупку квартиры на вторичном рынке, без ипотеки. Вряд ли кто именно так будет поступать на самом деле. Но характер тенденций и, так сказать, потенциальных возможностей, такие подсчеты отследить позволяют.

В наилучшем положении, судя по итогам исследования, жители богатых ресурсами «северов». В Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе копить надо, при соблюдении означенных выше условий, всего-то чуть больше двух лет. А самое недоступное жилье — в Кабардино-Балкарии и Севастополе (см. «Рейтинг»).

Москва в рейтинге на 32 месте (если считать, начиная с тех, где жилье самое доступное). Но тенденции в столице те же, что и в среднем по России — доступность покупки уменьшается. Исходя из уровня зарплат и стоимости жилья в первом квартале 2021 года, москвичу надо было копить 6,8 года. В 2022 году — уже 7,1 года. В Подмосковье, соответственно — 6,1 и 6,4 года. Средняя стоимость вторичной квартиры в 60 кв. м., покупку которой обсчитывали аналитики, в Москве в начале 2022 года была ни много ни мало 14,9 млн рублей, в Подмосковье (не путать с ближним Подмосковьем) — 5,9 млн.

Почему снижается доступность жилья? В целом ответ понятен: цены на квартиры в последние пару лет росли несравнимо быстрее, чем доходы граждан — как по России в целом, так и конкретно в Москве.

- На фоне пандемии и низких ставок по ипотеке цены на жилье выросли на 30 -40% в Москве, а в некоторых регионах - на 40 -50%. Очевидно, что такой рост цен привел к снижению платежеспособного спроса, - прокомментировал Kp.ru ситуацию вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

Главный вопрос — а что дальше? Логика подсказывает, что если у людей нет денег на квартиры, жилье все-таки должно начать дешеветь. Но на практике это пока как-то не очень заметно.

- На вторичном рынке уже с апреля во многих регионах идет коррекция цен предложения (это те, которые вы видите в объявлениях о продаже — Ред.). А цены реальных сделок (а это те, по которым в итоге удается продать квартиру — Ред.) все больше отличаются от цен предложения. Если до этого разрыв составлял 2- 3%, то сейчас 5-10%, - объясняет Апрелев. - Если сравнить с кризисом 2014-15 годов, там за полтора года рынок жилья упал на 15%. Но накануне 2014 года не было существенного роста цен на жилье — в отличие от 2020-21 года. А с рабочими местами и доходами населения сейчас дела могут оказаться существенно хуже, чем в 2015 году. Поэтому откат может быть и больше. Прогнозы большинства аналитиков — до 20% на вторичке в течение полутора лет. Это актуально и для Москвы, и тем более для России в целом — экономические тенденции общие. С новостройками — сложнее. Но вот характерная деталь. Если раньше свободных квартир на стадии сдачи дома в эксплуатацию не было — все уже распродавалось до того, то сейчас они есть в большом количестве жилых комплексов. Это показатель того, что и на новостройки спрос падает и цены должны будут снижаться. Пока застройщики цены держат, но компенсируют тем, что субсидируют своим покупателям ставки по ипотеке.

РЕЙТИНГ

Где накопить на квартиру можно быстрее всего

1. Магаданская область – 2,3 года

2. Ямало-Ненецкий АО – 2,4 года

3. Ненецкий АО – 3 года

4. Ханты-Мансийский АО – 4,2 года

5. Коми – 4,2 года

Где откладывать придется дольше всего

1. Кабардино-Балкария – 17,7 года

2. Севастополь – 16,1 года

3. Крым – 15,8 года

4. Чечня – 14,7 года

5. Алтайский край – 14,5 лет

В среднем по России — 5,7 лет

(Данные исследования РИА-Новости)