Минобороны России доставило необходимые медикаменты в Харьковскую область

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России публикует видеокадры доставки военными медиками груза медикаментов в Харьковскую область.

- В целях оказания помощи по организации качественной медицинской помощи жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области из медицинских центров обеспечения Минобороны России поступает медицинское имущество для лечения различных видов заболеваний и ухода за пациентами. B перечень поставляемого имущества входят жизненно важные лекарственные средства – обезболивающие, антибиотики, противовирусные лекарственные средства, сахара-понижающие лекарственные препараты, а также лекарства, используемые в педиатрии, - прокомментировали видеокадры в военном ведомстве.

Сопровождающий груз с медикаментами майор медицинской службы заявил, что все аптеки при отступлении были подожжены предпринимателями по распоряжению украинских властей. Это было сделано для того, чтобы создать в освобожденных районах Донбасса гуманитарную катастрофу.

- Настоящий набор медицинского имущества, передаваемый для нужд жителей, позволит обеспечить лекарственными препаратами несколько десятков тысяч жителей, - отметил офицер.