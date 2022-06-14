"Вас тут не стояло": В Грузии обиделись на Украину и Молдавию

Как объяснил Гарибашвили, среди тройки претендентов — Тбилиси, Кишинев, Киев — фаворитом должна быть Грузия. Фото: REUTERS

Между тремя новыми кандидатами на статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС) начались жаркие баталии. Которые совпали с началом рассмотрения заявлений об этом Еврокомиссией (ЕК). Как стало известно из осведомленных источников (и не только журналистам), среди трех стран "кандидатов на кандидатство" - Грузии, Молдавии и Украины – одобрение у большинства делегаций ЕК получила только Украина. А остальные, дескать, могут и подождать.

Это решение вызвало приступ жгучей ревности и крайнего неудовольствия у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. И он тут ринулся меряться, э-э, скажем так, заслугами.

Как объяснил Гарибашвили, среди тройки претендентов — Тбилиси, Кишинев, Киев — фаворитом должна быть Грузия. Потому что именно она «на десять голов впереди по всем направлениям», а по многим параметрам опережает даже некоторые страны, которые уже являются полноценными членами ЕС.

Гарибашвили дал понять, что в курсе, из-за чего Украину решили пропустить "без очереди", но факт военных действий на ее территории не должен давать никаких приоритетов.

- Если кому и полагается статус кандидата в ЕС, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны, и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, - подчеркнул грузинский премьер-министр. – Друзья, мы требуем заслуженного статуса.

И, хотя ему никто не разъяснил, что требовать "у своей жены будешь", исход этой пикировки ясен изначально. Даже если Украине этот статус кандидата в кандидаты, который ровным счетом ничего не дает, кроме декларации о приверженности ко "всему хорошему", не присвоят, то для Кишинева и Тбилиси в этом вопросе тоже ничего к лучшему не изменится. Понятно, что правительствам всех этих стран надо как-то ободрять свое население на декларированном пути в светлое европейское будущее, и когда сказать нечего, то любая, даже самая плохонька новость сгодится. За неимением гербовой, как говорится.

Но, наверное, пора бы уже признать, что эта гонка, в которой главным призом является вступление в ЕС, все больше превращается в погоню за фейком, за ложной целью. Пора, но смелости пока точно не хватает. Вполне возможно, что нынешнее решение Еврокомиссии станет для Тбилиси освежающим душем.

В принципе, понятно, что исключение Грузии из кандидатов первой очереди – это наказание объединенной (все больше становящейся похожей на разъединенную) Европы за непослушание Грузии в истории с нынешней ситуацией на Украине и вокруг нее.

Тбилиси отказался вводить санкции против России, потому что, по его собственному признанию, они бы стали "для медведя" укусом комара, а ответные санкции России в таком случае могли привести к уничтожению самой Грузии, чья экономика остается завязанной на России. В России, к тому же, проживает большое количество грузин и не только приехавшие на заработки, но исстари проживающие тут и уже не первом и даже не в третьем поколении.

Такая позиция вызвала недовольство в Брюсселе и откровенную ненависть в Киеве. Пока ЕС пытался вынудить и нагнуть Грузию, Киев стал плодить фейк за фейком по поводу Тбилиси. Мол, Грузия помогает России, засылает помощь, делится разведданными, осуществляет контрабанду в интересах России. Все попытки Тбилиси оправдаться и требования к Киеву предоставить хоть одно фактическое доказательство наталкивалось на ответное молчание и новые оскорбления и фейки с украинской стороны.

Кстати, позиция Тбилиси вызвала определенное понимание и в европейских СМИ.

Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность, - считает немецкая газета Tagesspiegel. И отмечает, что в случае ускоренного пропихивания Украины (уже в ряды членов ЕС) число недовольных стран может увеличиться. Например, к испытывающим сомнения относительно Украины членам ЕС наверняка прибавятся Албания, Северная Македония и Сербия, которые уже давно в статусе кандидатов ждут своей очереди приема в Евросоюз. Кстати, канцлер ФРГ Шольц уже поставил Белграду ультиматум, что главным критерием для вступления в ЕС для Сербии является введение антироссийских санкций.

На Украине уже, кстати, отреагировали на пламенную речь Гарибашвили. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул Гарибашвили в корысти.

- Принципы важнее прибыли. А что важно для вас? – обратился он к Гарибашвили.

Между тем, в Тбилиси Министерство культуры Грузии организовало благотворительный концерт в поддержку Украины, но вместо концерта получился грандиозный скандал, потому что никто из украинских звезд эстрады не приехал, хотя все они давали свое согласие на участие. Оказалось, что украинских исполнителей уговорили не участвовать в нем, причем, не только на Украине, но и такие укрогрузинские патриоты, как Вахтанг Кикабидзе и джазовая певица Нино Катамадзе. В результате более 70% билетов были сданы зрителями в кассы.

Понятно, что Украина готова самоубиться сама, только бы насолить России, но кто ей сказал, что она вправе требовать суицида от других стран? Ждем новых обвинений Тбилиси, который не хочет пропускать "инвалида" без очереди, со стороны Киева.

А что касается Евросоюза, то поверьте, девочки, им всем сейчас явно не до вас. А скоро будет еще "недоваснее".