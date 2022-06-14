Дмитрий Песков - о запросе ДНР у России дополнительных союзнических сил: Мы видим совершенно варварские обстрелы гражданских объектов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 14 мая, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такие вопросы…

- …Дмитрий Сергеевич, ночью пришла информация, что Донецкая народная республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за растущего числа обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Скажите, пожалуйста, как в Кремле эту информацию оценили? Принято ли уже какое-то решение? Потому что, я так понял, что это не в Министерство обороны, а именно к Верховному Главнокомандующему такая просьба от Пушилина. Потому что там - беспредел…

- В любом случае, это - прерогатива Министерства обороны.

Потому что это связано с продолжением специальной военной операции.

Но здесь я хочу напомнить одно. О том, что говорил наш президент. Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке. (Речь о ЛНР И ДНР. - А.Г.)

Поэтому, да, возникают дополнительные… (просьбы)

Мы видим, совершенно варварские обстрелы гражданских объектов. Варварские. За последние дни… происходила интенсификация этих обстрелов.

Дальше - вопросы к нашим военным.

- Спасибо.