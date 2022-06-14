Волонтеры - авангард ESG-стратегии «ЕвроХима» в российских регионах

Молодежь «ЕвроХима» - в первых рядах ESG-проектов компании.

Прибыльность – уже не ключевой критерий эффективности производственных компаний.

Сегодня устойчивое развитие предприятия необходимо строить на принципах ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления, то есть на принципах ESG (Environmental, Social and Corporate Governance – экологическое, социальное и корпоративное управление).

В России в числе первых курс на ESG взяла минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Волонтерство: от Заполярья до Кавказа

Ноу-хау «ЕвроХима»: в основу своей ESG-программы компания ставит проекты, реализуемые самими работниками, жителями и молодежью городов присутствия. Именно сотрудники промышленных предприятий являются проводниками ESG-политики и социальных инициатив.

Интересный и пока еще редкий в нашей стране опыт «ЕвроХима» в реализации корпоративной ESG-программы силами молодых активистов-волонтеров обсуждался в декабре 2021 года в Женеве на первой международной конференции ООН, посвященной региональным ESG-программам. Участники конференции обсудили лучшие практики российских регионов по достижению Целей устойчивого развития ООН и оценили волонтерские программы «ЕвроХима» как важный опыт, достойный внедрения и в других крупных промышленных компаниях.

Ноу-хау «ЕвроХима» высоко оценили эксперты-профессионалы из Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров», АНО «Национальные приоритеты». За активное развитие практик корпоративного волонтерства и посвященную 20-летию компании программу #20ДобрыхДелЕвроХима компания удостоена премии #МыВместе. По словам председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артема Метелева, «эта награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в самых различных регионах России, от Заполярья до Кавказа».

В 2022 году компания пошла еще дальше и организовала в семи регионах присутствия масштабный межрегиональный конкурс ESG-проектов с целью поддержки общественно значимых инициатив. Темы проектов – самые разнообразные: культурное наследие и образование, создание местных музеев, благоустройство городов, поддержка семей, династий химиков и старшего поколения, здоровый образ жизни, продвижение рабочих профессий, экология… В конце года авторы лучших инициатив будут удостоены корпоративных наград и призов.

Компании «ЕвроХим» и СУЭК признаны одними из лидеров корпоративной благотворительности в России и награждены Российским союзом промышленников и предпринимателей, «ЕвроХим» принял активное участие в обновлении Социальной хартии российского бизнеса. За активную реализацию национальных проектов компания удостоена диплома Ассоциации менеджеров России.

Председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев (в центре) наградил молодых сотрудников «ЕвроХима» дипломом премии #МыВместе

Партнерство приносит результат

Сегодняшний тренд – беспрецедентный запрос на социальные проекты в регионах. В этой связи, казалось бы, банальная задача интеграции интересов бизнеса, общества и власти по-прежнему чрезвычайно сложна, но в случае ее решения приносит отличные результаты.

Успешные проекты, считают в компании «ЕвроХим», сегодня просто невозможны без партнерства заинтересованных сторон трех ключевых стейкхолдеров – активного местного сообщества, бизнеса и власти на основе объединяющих идей и проектов, связанных с образом будущего, развитием экономики и сохранением культурного наследия.

По опыту компании, такие совместные проекты выступают платформами для партнерства, выращивания инициатив, привлечения ресурсов. Если проект реально партнерский, то участники не «отваливаются» – здесь совсем другой уровень участия и вовлеченности людей, властей и организаций.

Компания «ЕвроХим» в первую очередь поощряет проекты, созданные в сотрудничестве с органами региональных и муниципальных властей и некоммерческими организациями, такими как Фонд президентских культурных инициатив, Фонд президентских грантов, АНО «Национальные приоритеты», и другими организациями, поддерживающими социальные и культурные инициативы.

Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» – движущая сила инициатив, связанных с историей, памятью и наследием Котельниковского района Волгоградской области.

«Профессионалитет» и Центры для одаренных детей – ставка на образование

Сегодня в промышленности большой дефицит кадров, особенно по рабочим и инженерным профессиям. А малые города испытывают отток молодого и активного населения. Остро стоит вопрос подготовки кадров для предприятий.

Поэтому крупный бизнес, в том числе «ЕвроХим», делает ставку на инвестиции в образование. Главный тренд сегодняшнего дня с точки зрения долгосрочной стратегии компании – образовательные кластеры в регионах.

Например, в Кингисеппе Ленинградской области компания активно участвует в создании, в рамках федерального проекта «Профессионалитет», кластера среднего профессионального образования на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. Это совместный проект колледжа, администрации Ленинградской области и «ЕвроХима».

Колледж уже выиграл конкурс в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и получит грант в размере 100 млн рублей. В итоге в Кингисеппе создается образовательно–производственный кластер с новейшим оборудованием для лабораторий и аудиторий. Обучение будет идти по четырем специальностям: здесь будут готовить лаборантов, аппаратчиков, слесарей–ремонтников и специалистов по контрольно-измерительной аппаратуре, а проходить практику они смогут на предприятиях «ЕвроХима».

«Для нас «Профессионалитет» – важнейший партнер, «палочка-выручалочка» в ускоренной подготовке специалистов по востребованным профессиям. Мы будем интегрироваться в данный проект и в других городах присутствия. Поддержка развития среднего профессионального образования – принципиальный для нас момент!», – рассказал председатель Совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» – движущая сила инициатив, связанных с историей, памятью и наследием Котельниковского района Волгоградской области.

«ЕвроХим», совместно с Благотворительным фондом Андрея Мельниченко и Химическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова реализует беспрецедентную программу по созданию новейшей инфраструктуры естественно-научного образования, фактически «с нуля» создает систему подготовки новых инженеров химпрома. Уникальность программы в том, что построен полный цикл подготовки специалистов. Он включает раннюю мотивацию в школах, специализированное дополнительное образование, олимпиады, целевое обучение в вузах и колледжах, производственную практику на заводах, обучение в собственных учебных центрах компании.

В частности, в Невинномысске Ставропольского края, Новомосковске Тульской области и Кингисеппе Ленинградской области совместно с администрациями регионов и городов созданы специальные центры детского научного и инженерно-технического творчества. В Невинномысске и Кингисеппе построены детские технопарки «Кванториум». В Новомосковске завершается строительство центра для одаренных детей «Созвездие» стоимостью более

1 млрд руб., который поменяет ситуацию с базовым образованием в регионе, станет ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов в Тульской области. Также компания уже 15 лет поддерживает проведение уникальной Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, рассматривая это как вклад в будущее российской науки и инновационной химической промышленности.

И все это - хороший пример того, как образовательные проекты становятся центром ESG-стратегий бизнеса в малых российских городах.

Между тем

Культурные проекты и бренды – ресурс для городов

Еще один важный тренд, который возглавила компания «ЕвроХим», – это брендирование городов и стимулирование реализации социально-культурных проектов, меняющих вектор развития территорий.

Здесь можно упомянуть знаменитый «Ковдорский кейс» – проект «Ковдор – столица Гипербореи» (Мурманская область), который из неизвестного заполярного городка помог сделать культурно-туристическую столицу.

Именно участие волонтеров, молодежи и всего местного сообщества, активное содействие местной и региональной власти сделали проект таким успешным. Он стал образцом развития территории на основе айдентики, культуры, брендирования и туризма и победил

в восьми федеральных конкурсах («Лидеры корпоративной благотворительности-2019», Silver Mercury-2019, «Серебряный лучник-2019», Russian Event Awards-2020, «PROбренд-2020», «Сильные идеи для нового времени-2020», «Культурный след-2021», «Живое наследие-2021»). В продолжение этого проекта в 2022 году волонтеры «ЕвроХима» и города Ковдор участвуют в создании нового парка «Гиперборея».

Благодаря волонтерскому движению во всех городах присутствия идут активная высадка аллей и реализация молодежных программ по экологическому просвещению. Инициативный проект волонтеров в Новомосковске (Тульская область) «Поколение Эко» позволил реализовать уже более 100 экологических программ, в нем участвуют все школы города. Волонтеры из Новомосковска стали лауреатами премии ECO BEST AWARD в номинации «Лучший социальный проект в области экологии».