К ПМЭФ «Комсомолка» выпустила деловой журнал, а на самом форуме будет работать открытая студия «КП»

Наша медиагруппа - информационный партнер Петербургского международного экономического форума

15 – 18 июня состоится Петербургский международный экономический форум – самое масштабное деловое событие России. Больше того, одно из крупнейших в мире. Несмотря на санкции стран Запада, в Петербург приедут делегации и представители 127 стран.

«Комсомольская правда» уже не первый год выступает информационным партнером форума. Для освещения его работы медиагруппа использует все свои ресурсы: газету «Комсомольская правда», сайт kp.ru, радио «Комсомольская правда» и каналы в социальных сетях.

- Перед Россией стоит исторический вызов – оперативно переориентировать экспортные потоки на более дружественные страны, построить новые транспортные коридоры, а самое главное, развить собственное производство в критически важных для государства отраслях. Ключевые для нашей страны решения будут приниматься на ПМЭФ-2022. Задача «Комсомолки» рассказать о них в максимально доступной форме, - сообщила заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. - Благодаря федеральному охвату и оперативной работе журналистов «КП» вся страна будет узнавать о важнейших новостях в реальном времени.

На площадке ПМЭФ, в павильоне G, «Комсомольская правда» разместит открытую студию, гостями которой станут ключевые спикеры ПМЭФ-2022: члены федерального кабмина, главы регионов, руководители банков и крупнейших корпораций. Журналисты «КП» обсудят с ними основные вопросы деловой повестки форума. Интервью будут оперативно размещены на сайте kp.ru, цитаты и комментарии озвучены на Радио «Комсомольская правда». Новости, заявления спикеров, репортажи с пленарного заседания и деловых сессий, спортивной и культурной программ, видеосюжеты будут опубликованы на сайте kp.ru в разделе «ПМЭФ-2022».

Кроме этого к форуму «Комсомолка» подготовила деловой глянцевый журнал «Время новых дел», куда вошли интервью с основными участниками форума, аналитические публикации, авторские колонки ведущих российских экономистов. Специальный выпуск тиражом 5 000 экземпляров выйдет на двух языках – русском и английском для иностранных участников форума.

Журнал можно найти на площадке форума, а также в VIP и бизнес-залах международных аэропортов «Шереметьево» и «Пулково», в скоростных поездах «Сапсан». Издание доставят в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ, в крупнейшие компании и корпорации. Электронная версия журнала размещена на сайте kp.ru в разделе «ПМЭФ-2021»

Добавим, что сотрудники «Комсомольской правды» примут активное участие в работе форума. На круглом столе «Быть или не быть: современные вызовы и сценарии будущее печатных СМИ в цифровую эпоху» замгенерального директора Анжелика Сулхаева вместе с руководителями крупнейших российских медиа обсудит важную для отрасли тему. А недавно вернувшийся из Донбасса военкор «КП» Александр Коц приглашен на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Медиагруппа «Комсомольская правда» - крупнейший российский мультимедийный холдинг. В его составе – печатные издания, интернет-порталы, радиостанция с федеральным вещанием. Газета «Комсомольская правда» - одна из крупнейших газет страны и мира, распространяется во всех регионах России и 43 странах. Сайт kp.ru - лидер по охвату аудитории среди сайтов категории «СМИ». Ежедневно сайт kp.ru посещают более 4, 5 млн. уникальных пользователей. Радио «Комсомольская правда» вещает в 400 городах России. Дважды лауреат премии «Лучшая новостная радиостанция» RADIO STATION AWARDS (2014г., 2015г.). Недельный охват всех медиапроектов холдинга «Комсомольская правда» - более 60 млн.