Минобороны сделало срочное заявление по эвакуации с химкомбината «Азот»

Минобороны России предлагает засевшим на заводе "Азот" нацистам и наемникам сдаться Фото: REUTERS

«Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск», - сделал срочное заявление руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев.

Ситуация на химзаводе «Азот» давно на контроле в Минобороны России. Еще 6 мая начальник Национального центра управления обороной России на брифинге рассказывал, что на территории химзавода «Азот» боевики ВСУ насильно удерживают сотни (по некоторым данным до 700 человек) жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода в качестве «живого щита». При этом, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они «планируют взорвать при отступлении».

С начала мая, националисты систематически обстреливали из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируя Вооруженные Силы России на ответный удар, с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы в республике, которую могли повлечь взрывы заминированных емкостей с химически опасными веществами (аммиак, аммиачная селитра, азотная кислота).

Такое развитие событий сейчас исключено. Националистам, в случае подрыва емкостей не удастся быстро отойти - фактически пути им отрезали отходящие силы ВСУ.

«С учетом того, что 13 июня 2022 г. по распоряжению киевских властей, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным. Боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината «Азот» сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как «живым щитом». Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан, как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения «мариупольского сценария»», - подчеркнул Мизинцев.

Представитель Минобороны предупредил, что «руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Он также предложил и боевикам националистических батальонов с иностранными наемниками, что есть на комбинате «Азот», с 08:00 (мск) 15 июня 2022 г. «прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие».

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе с территории комбината «Азот»», - обратился к украинским военнослужащим Мизинцев.

ВНИМАНИЕ!

Эвакуация будет проведена во вторник, 15 июня с 08:00 (мск) до 20:00 (мск). Будет открывает гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики). При этом, гарантируется безопасная эвакуация всех, без исключения, мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения.

Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе.

Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов.

По оперативным каналам связи это заявление немедленно доводится украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук И.А.