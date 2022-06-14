«Меняем кэшбек на реальные деньги»: Центробанк предупредил о новом виде телефонного мошенничества

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Вы ведь хотите обменять свой кешбэк на реальные деньги? Тогда скорее сообщите нам все данные своей банковской карты и код из смс! Спасибо, прощайте. И с деньгами тоже прощайтесь (демонический хохот за кадром).

Примерно так выглядит новый вид мошенничества, о котором сообщили в Центробанке. Аферисты под видом сотрудников банка обзванивают россиян и предлагают обменять на реальные деньги накопленный за покупки кэшбек и бонусные баллы.

Казалось бы, почему люди попадаются на крючок, ведь все эти кэшбеки и бонусы и так должны вернуться в виде рублей? На самом деле, есть ограничения. Например:

- В некоторых банках кэшбек не возвращается в виде «живых» денег, а выглядит как компенсация за покупку. Причем зачастую компенсируется не полная стоимость покупки, а часть - например, платите 20% бонусами, остальное - рублями.

- Система работает только в «партнерских» магазинах или кафе. Например, есть у человека кэшбек или другие бонусы на 1000 руб. Для того чтобы их получить, он должен сделать покупку в строго определенном магазине.

- Еще одна «засада» - многие банки выдают кэшбек милями. То есть бонусы можно использовать только при покупке авиабилета. Сейчас для многих это не актуально.

Да и сами бонусы не вечны — через какой-то срок (у каждого банка и магазина свой) они сгорают. Вот и получатся, что многие хотели бы просто получить свои бонусы реальными рублями - на это и делают ставку злоумышленники. Дальше — известные приемы.

- Мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу, - информирует Центробанк. - Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета.

Что делать? Эксперты по банковской безопасности советуют при поступлении такого звонка сразу прекратить разговор. «Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или СМС-код», - говорится в сообщении ЦБ.

А прервав разговор с жуликом, можно на всякий случай позвонить в банк самому — телефон есть на карте или на официальном сайте банка.