Поддержать своих, помочь соседям

Губернатор Дмитрий Азаров: Главная наша задача - сохранить уровень благосостояния жителей Самарской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Международная обстановка последних месяцев и обширные санкции поставили перед экономикой регионов и страны в целом серьезные задачи. Поддержать наиболее пострадавшие предприятия, дать стимул развития местным бизнесменам, обеспечить людей работой, а бюджет налогами – на решение этих вопросов в Самарской области направлено самое пристальное внимание управленческой команды региона.

Обеспечены заказами

Первоочередной задачей стало обеспечение бесперебойной работы крупных градообразующих предприятий, на которых трудятся тысячи людей.

– Главная наша задача – сохранить уровень благосостояния жителей Самарской области. А значит, надо обеспечить занятость населения. Дать людям возможность честно трудиться, зарабатывать и обеспечивать должный уровень благополучия, – подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Это сейчас вопрос номер один. А из него уже вытекает поддержка предприятий, программы импортозамещения, поиск поставщиков и потребителей, логистических цепочек.

Ярким примером успешного решения этих задач стали крупные самарские заводы. ПАО «ОДК-Кузнецов» не просто работает стабильно – на предприятии идет масштабная модернизация, строятся новые корпуса, испытательные стенды для авиационных двигателей. Завод обеспечен заказами до 2027 года и в связи с ростом объемов производства набирает дополнительный персонал – более 500 новых специалистов, расширяет целевой набор в вузах.

– В «ОДК-Кузнецов» по всем комплектующим и материалам для основных продуктов – газотурбинных и ракетных двигателей – выстроена полностью отечественная кооперация, – отмечают в региональном минпроме. – Более того, предприятие само выступает поставщиком деталей и агрегатов для других российских предприятий по программам импортозамещения.

Кипит работа и на РКЦ «Прогресс». Санкции на предприятие не повлияли, и здесь сегодня развернуто производство новой двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5». Для новой ракеты используются и новые технологии, например, уже введена в опытное производство одна из трех установок для сварки трением с перемешиванием. Оборудования такого класса в нашей стране еще не было. Ожидается, что первая летная ракета «Союз-5» будет собрана в 2023 году.

Губернатор Дмитрий Азаров лично контролирует ситуацию на АВТОВАЗе.

С заботой о коллективах

Под особым вниманием находится ситуация на предприятии «АвтоВАЗ». Санкционная политика повлияла на отечественный автогигант и внесла коррективы не только в работу коллектива, но и в саму форму управления. Отметим, что перебои в поставках сырья и компонентов серьезно сказались на деятельности всего автомобилестроения страны. А ведь в Самарской области в этой отрасли трудится около 60 тысяч человек! Из-за сбоев поставок и на время поиска решений проблемных вопросов с 6 июня площадки в Тольятти и в Ижевске временно перейдут на режим 4-дневной рабочей недели.

В этой ситуации особенно важно сохранить доходы сотрудников. Понимая это, губернатор Дмитрий Азаров обратился к федеральным властям с просьбой выделить дополнительные средства на организацию временных и общественных работ, с оплатой 5-го дня за счет средств бюджета.

Правительство России идею главы региона одобрило и выделило Самарской области 1,3 млрд рублей на программы занятости. Поддержали федеральные власти и еще одну самарскую идею: увеличить кредитные лимиты льготных программ для системообразующих предприятий с 10 до 30 млрд рублей. Теперь таким увеличенным лимитом сможет пользоваться на только Автоваз, но и крупные предприятия по всей стране.

– Эта была наша инициатива, в первую очередь в интересах крупнейшего трудового коллектива Автоваза, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – От него зависят доходы и благополучие семей сотрудников. Все, что смогу сделать для помощи предприятию и его трудовому коллективу, я сделаю.

С 1 июня работникам Автоваза поднимут тарифные ставки и оклады на 9% – такое решение обсуждал губернатор с руководством АО «АВТОВАЗ», и теперь оно принято на заседании согласительной комиссии. Также сотрудникам выплатят премии.

Инновационная разработка самарских производителей - самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «Туманы» помогают аграриям повышать урожай.

Малый – не значит неважный

Введение санкций многие самарцы восприняли как дополнительную возможность для бизнеса. Статистика говорит об устойчивом росте количества предпринимателей в регионе – уже сейчас по их числу Самарская область занимает 10-е место в стране и 2-е место в Поволжском федеральном округе. А налоги от малого и среднего бизнеса в областной бюджет только за первые месяцы 2022 года выросли почти на 10% и составили более 3 млрд рублей.

Такой результат был бы невозможен без всесторонней поддержки со стороны властей.

– Наиболее востребована финансовая помощь – гранты и льготные займы, – говорят в минэкономразвития Самарской области. – Гарантийный фонд Самарской области разработал и активно воплощает в жизнь пять специальных программ финансирования для разных категорий предпринимателей. Социальные предприниматели и начинающие бизнесмены могут получить микрозаймы по ставке от 1%, на сумму до 2 млн рублей, а действующий бизнес – до 5 млн под от 3,75% годовых суммой до 5 млн рублей. Во втором полугодии получать гранты до полумиллиона смогут и молодые бизнесмены в возрасте от 14 до 25 лет.

Крупные же предприятия могут получить льготный заем до 20 млн под 2 – 3% годовых в областном фонде развития промышленности. Деньги дадут на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.

Отдельные меры поддержки разработали и для предприятий-экспортеров. А таких в Самарской области немало. Они впервые смогут компенсировать транспортные расходы за доставку своей продукции на внешние рынки.

И бизнесмены этими возможностями активно пользуются. Уже на начало мая одобрены 790 заявок от всех категорий бизнеса на льготные кредиты на 57 млрд рублей. А по 226 заявкам помощь на 15,5 млрд рублей уже оказана.

На самарском РКЦ «Прогресс» идет настройка сразу трех установок для сварки трением с перемешиванием, которые позволят варить металл большой толщины, например, для топливных баков ракеты-носителя «Союз-5».

На самарском РКЦ «Прогресс» идет настройка сразу трех установок для сварки трением с перемешиванием, которые позволят варить металл большой толщины, например, для топливных баков ракеты-носителя «Союз-5».

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«Накормим и соседей»

Отдельной строкой в первоочередной повестке идет обеспечение продовольственной безопасности региона и импортозамещение в сфере производства продуктов. И объемы их производства в регионе неуклонно растут. Например, только за прошлый год выпуск сыров

в Самарской области возрос почти вдвое, почти такие же показатели по переработке рыбы. В первом квартале 2022 года в регионе выросло производство мясных полуфабрикатов, переработанной рыбы, цельномолочной продукции, растительного масла, муки, кондитерских изделий, соков и нектаров. Самарская область не только не опасается дефицита, но и готова кормить соседей - был бы спрос.

Крупные инвестпроекты, которые реализуются в регионе сегодня, позволяют увеличить производство импортозамещающей продукции. Строительство коровников и модернизация молочных ферм общим объемом в тысячи голов скота, создание дополнительных производственных линий по переработке молока («Молочный Комбинат «САМАРАЛАКТО» АО «ДАНОН РОССИЯ»), строительство завода по переработке сырого молока и производству сырных продуктов мощностью 500 тонн в сутки (ООО «КАРАТ-Тольятти»), возведение комбината пищевых продуктов в Тольятти - все это позволяет уверенно говорить об укреплении продовольственной безопасности Самарской области.

От животноводов не отстают и хлеборобы. Активно ведется сев зерновых и масличных культур, в этом году увеличены посевные площади под овощи и картофель. Особенно важно, что в регионе ведется серьезная научная селекционная работа по созданию высокоурожайных сортов различных культур, в том числе и картофеля.

- Основная задача - формирование фонда семенного материала новых сортов собственной селекции и отечественных сортов, - объяснили в региональном минсельхозе. - Результатами четырехлетней работы наших сельхозпредприятий стало открытие лаборатории Центра селекции картофеля, а также разработка и передача на госиспытания нового сорта картофеля «Джулия». Сорт показал высокую устойчивость к бактериальным и вирусным болезням, а его урожайность составляет от 50 до 60 тонн с гектара.

Импортозамещение и продовольственная безопасность, поддержка предприятий и трудовых коллективов - задачи, которые каждый день и каждый час находятся в центре внимания региональных властей. И это неудивительно, ведь именно от них зависит благосостояние жителей Самарской области.