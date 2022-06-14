За туриста придется бороться – и у Петербурга на руках хорошие козыри

Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Цифра с учетом последних событий, казалось бы, фантастическая. Тем не менее в Смольном видят ее своей целью. Об «импортозамещении» туристов из-за рубежа и новой туристской географии рассказывает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

– Сергей Евгеньевич, сравнительно недавно закончились майские праздники. Каковы результаты?

– С учетом того, что в предыдущие два года они проходили под знаком пандемии, нам было важно не просто принять гостей в Петербурге, но и показать его туристский потенциал. И мы с этой задачей достойно справились. Только за майские праздники Санкт-Петербург посетило 560 000 туристов. Это принесло в экономику города порядка 18 миллиардов рублей.

– Бытует мнение, что без иностранных туристов нам не выжить. Это действительно так?

– Обычно средний чек туриста из дальнего зарубежья почти в три раза превышал расходы туриста российского. Поэтому, конечно, полное отсутствие иностранных туристов несет значительные экономические потери.

Но не стоит думать, что есть только Европа. До пандемии у нас 60 процентов от всего иностранного потока составляли туристы из государств, не присоединившихся к санкциям. Это Китай, СНГ, регион Персидского залива, Индия и другие.

Вместе с тем число выезжающих за рубеж из этих стран каждый год увеличивалось на 15 – 20 процентов, в то время как мы принимали только один процент. Поэтому теперь нам надо активизироваться. «Докрутить» сервисы, обучиться работать с гостями из этих регионов, провести консультации с экспертами.

Сейчас мы готовим презентации, роуд-шоу в перспективных странах, будем участвовать в выставках, приглашать гостей в ознакомительные поездки и организовывать деловые встречи и форумы.

– То есть иностранных туристов мы тоже будем «импортозамещать» и привлекать азиатских?

– Да, именно так. Но мы, конечно, такие не одни. И за туристов из Ближнего Востока и Азии сейчас будут бороться абсолютно все. Даже на российском уровне конкуренция ожидается очень серьезная. Но у нас на руках есть хорошие козыри. Мы формируем «новую культурную и туристскую географию Санкт-Петербурга», которая может дополнить Эрмитаж и фонтаны Петергофа. И будем максимально широко рассказывать обо всем многообразии туристских предложений нашего города.

Кроме того, мы уделяем большое внимание «возвратному туризму». Так, по итогам 2021 года 86% гостей выразили удовлетворение своим посещением города, а 74% – желание приехать еще раз. И эти туристы в прошлом году оставили в нашем городе 234 миллиардов рублей.

Согласно реалистичному сценарию развития событий, в 2022 году Санкт-Петербург должен принять не менее 5 млн гостей. А в идеале – 7 млн. Все, что ниже, – это уже за гранью рентабельности предприятий сферы гостеприимства, но мы верим, что заявленной планки достигнем.

– Ключевая роль в формировании нового туристического бренда Северной столицы отводится порталу Visit-Petersburg.ru. Планируется ли насыщать его новым контентом и технологичными инструментами?

– Конечно, официальный городской туристский портал Visit-Petersburg.ru будет развиваться дальше. Так, например, сравнительно недавно мы интегрировали в него сервис «Открой свой Петербург». Его задача – предоставить туристу возможность собрать свое путешествие в Петербург буквально в режиме «одного окна».

Портал Visit-Petersburg.ru – это путеводитель по Санкт-Петербургу и его туристическим возможностям. И именно в этом качестве мы будем насыщать его дальнейшим полезным контентом. В частности, совсем скоро там должен появиться своего рода каталог гидов с их личными кабинетами, чтобы гости могли познакомиться с ними и их программами и выбрать для себя наиболее подходящую.