С радушием и комфортом: Камчатка готовится к приему туристов

Мыс Маячный – форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда с Тихого океана заходят суда.

Готовясь радушно встретить гостей, власти региона уверенно работают и на более отдаленную перспективу. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов не сомневается, что к 2030 году турпоток в край удастся увеличить в четыре раза – до 1 миллиона туристов в год.

Напомним, эта тема стала центральной в ходе недавней рабочей поездки на Камчатку заместителя председателя Правительства России – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Камчатка уже сегодня воспринимается как один из самых привлекательных туристических регионов России, – заявил Владимир Солодов в ходе программы «Камчатка. Главное за неделю». – В условиях закрытия многих границ в 2022 году мы уже видим очень высокий спрос на камчатские туристические продукты и делаем большую работу для того, чтобы соответствовать ожиданиям наших гостей».

Губернатор уверен, что развитие туротрасли дает региону возможность создать точку экономического роста, новые рабочие места, значительно увеличить налоговую базу.

«Не менее важна и наша социальная ответственность – в этой непростой ситуации мы должны дать возможность каждому россиянину увидеть жемчужину нашей страны – Камчатку», – считает глава региона.

Реализация этих планов, по мнению Владимира Солодова, будет зависеть и от сдачи в срок инфраструктурных объектов, в первую очередь аэропорта, и от количества авиарейсов. Кстати, уже в этот летний сезон «Аэрофлот» будет выполнять три ежедневных рейса, связывающих Москву и Петропавловск-Камчатский. Кроме того, уже анонсирован рейс в Санкт-Петербург.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Развитию туризма помогают новые дороги

Развитию туризма на Камчатке, безусловно, способствует активная работа по модернизации транспортной инфраструктуры, которую непрерывно ведут власти края. Это важно не только для туристов, но и для местных жителей, которые смогут с комфортом путешествовать по родному краю.

Большой вклад в развитие туризма внесло асфальтирование дороги до Милькова. В планах – строительство трассы до Халактырского пляжа. Сейчас действующий проезд грейдируется и поддерживается в нормальном состоянии.

«На данный момент заканчивается проектирование новой трассы, которая пойдет от Заозерки к Халактырскому пляжу. Она позволит сделать путешествие доступным и для общественного транспорта. Также в этом году начнется приведение в нормативное состояние дороги до Усть-Большерецка, мы завершим асфальтирование первых пяти километров. Будет продолжен ремонт по трассе на Усть-Камчатск от Милькова. Кроме того, запланирован ремонт мостов, которые являются базовой инфраструктурой по нашей опорной сети региональных дорог», – сказал глава региона.

Лежбища симпатяг-сивучей (северных морских львов) всегда привлекали туристов на Камчатку.

Уникальный в мировом масштабе проект

Одним из центров притяжения туристов на Камчатке уже сегодня является Мильковский кластер. Его привлекательность возрастает за счет введения в эксплуатацию новой дороги, а также открытия соколиного центра «Камчатка».

«Соколиный центр – уникальный в мировом масштабе проект. До сих пор не существовало центра, направленного на выращивание и воспроизводство ловчих птиц, белых кречетов. Есть специальный вольер, где можно посмотреть на птиц, узнать о них больше. Сегодня идет оценка созданной инфраструктуры и специалистами нашей страны, и зарубежными. В первую очередь интерес проявляют арабские страны. Это только один из примеров развития Мильковского кластера», – сказал губернатор.

В соколином центре планируют организовывать экскурсии как для местных жителей, так и для туристов. Пока туристический павильон находится в стадии строительства, а посещения проходят в ограниченном объеме. Ограничения в том числе связаны с выведением потомства – в период гнездования кречетов нельзя беспокоить.

Отличная возможность для стартапа

За два последних года количество туроператоров на Камчатке выросло примерно на четверть. Однако спрос пока превышает предложение. Для жителей региона это может стать замечательной возможностью для стартапа.

«Мы будем оказывать всемерную поддержку таким предпринимателям. Напомню, что для поддержки экономики в антикризисный период в дополнение к федеральным мерам поддержки мы выделили 300 миллионов рублей, и в том числе – на гранты для малых туристических операторов. Это могут быть индивидуальные предприниматели, микропредприятия, операторы, к примеру, небольших лодочных прогулок, конных экскурсий, рыбалки – всего того, что каждый житель Камчатского края знает, ценит, любит и готов поделиться этим с приезжающими гостями», – отметил Владимир Солодов.

Напомним, туристическая отрасль Камчатского края на начало мая 2022 года включает 130 туристических операторов и 167 единиц коллективных средств размещения. Для повышения качества предоставляемых услуг в регионе регулярно проводятся курсы подготовки и переподготовки специалистов сферы туризма.

На начало мая 2022 года туриндустрия края включает 130 операторов

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КРУИЗЫ ДЛЯ РОССИЯН

Инфраструктура есть

Регион строит большие планы по развитию круизного туризма, который придется переориентировать на внутренний рынок.

«В прошлые периоды отмечалось большое количество судозаходов мегалайнеров, которые принадлежат глобальным транснациональным компаниям. Сейчас из-за санкционного давления мы лишились этого туристического потока, и наша задача – восполнить его за счет развития собственных круизных линий», – отметил губернатор Камчатского края.

В этом году в рамках экспедиционной программы будут работать два судна, одно из них – «Профессор Хромов», которое вмещает до 57 человек.

Продолжительность тура составит 7 – 8 дней в российском морском пространстве вдоль Дальнего Востока и Арктики до острова Врангеля.

«Круиз по Дальнему Востоку, особенно между такими точками, как Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, вдоль побережья Камчатского края, по северным морям вызывает огромный интерес у туристов. В перспективе, уверен, будут появляться большие лайнеры, а для этого вся инфраструктура у нас готова, и мы будем рады ее задействовать», – отметил Владимир Солодов.