Гостиниц – больше, чартеры – дальше, качество – выше

Глава Ростуризма Зарина Догузова

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, сегодня перед властями в сфере туризма стоят две ключевые задачи. Во-первых, обеспечить устойчивость отрасли. А во-вторых, создать как можно больше возможностей для комфортного, доступного и безопасного отдыха российских граждан.

О внимании, которое государство уделяет туристическому направлению, красноречиво говорит следующая цифра: в 10 раз, до 70 млрд рублей, увеличена бюджетная поддержка отрасли за последние три года.

Больше современных гостиниц

На нынешнем этапе одна из главных задач – увеличение гостиничного номерного фонда в туристических регионах страны. Очень важно, чтобы предложение по размещению соответствовало растущему с каждым годом спросу. И здесь за последний год принят ряд без преувеличения судьбоносных решений. Это льготные кредиты под 5% (значительно ниже ключевой ставки!) на строительство гостиниц, обнуление для них НДС (вступит в силу с 1 июля 2022 года), программа создания быстровозводимых модульных отелей, которая только в этом году позволит ввести 2500 гостиничных номеров.

Вместе с этим Ростуризм поддерживает обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры в городах-курортах.

Кешбэк

Наибольшей народной любовью из новых мер пользуется, пожалуй, программа туристического кешбэка и детского кешбэка (путевки в летние лагеря). За три года первой из них воспользовались больше 4 млн человек. Следующий этап будет запущен во второй половине года. По второй за два года продано более 800 тысяч путевок.

После запуска программы детского кешбэка родителям стало намного легче отправлять детей в летние лагеря.

Чартеры

Успех задумки с кешбэком имеет все шансы повторить программа туристических внутренних чартеров, которую начали развивать со второй половины прошлого года. Суть ее состоит в том, что государство выдает субсидию, которая позволяет туроператорам компенсировать половину стоимость фрахта самолетов по востребованным туристическим направлениям. Сегодня уже сформирована линейка из порядка 20 таких парных направлений, включая Байкал, Казань, Кавказ, Калининград, Дальний Восток, Кузбасс, Тюмень.

В этом году Госдумой должен быть принят новый закон, регулирующий туристическую деятельность. Как отметила Зарина Догузова, законопроект подготовлен при участии бизнеса и регионов. В нем будет заложена основа территориального развития туризма как важной отрасли экономики, полностью пересмотрена система финансовых гарантий туроператоров и изменен подход к регулированию качества услуг.

Цифра

43,8 тысячи рублей составила средняя цена путешествия в рамках программы туристического кешбэка. На карты покупателям в среднем возвращалось 8,3 тысячи рублей.

Национальные маршруты – это путешествия со «знаком качества»

О том, как Ростуризм ломает стереотипы и превращает в туристические даже традиционно угольные и нефтяные регионы, мы попросили рассказать главу этого ведомства Зарину Догузову.

– Ростуризм разработал критерии требований к национальным туристическим маршрутам. Расскажите, что это за программа? Что-то вроде знака качества типа мишленовских звезд для самых популярных направлений?

– Да, идея в том, чтобы турист, который выбирает национальные маршруты, был уверен: это безопасно, интересно, комфортно и сбалансировано по соотношению цена-качество. На данный момент разработано 24 подобных национальных маршрута.

На что мы все обращаем внимание, когда планируем путешествие? Во-первых, стараемся спланировать программу так, чтобы не пропустить ничего интересного и увидеть все самые яркие достопримечательности. Во-вторых, ищем комфортный отель, оптимальный по соотношению цена-качество. В-третьих, конечно, хотим попробовать вкусную локальную кухню: куда бы вы ни поехали – везде есть свои гастрономические изюминки. На эти базовые моменты мы обращаем пристальное внимание, и когда рассматриваем на экспертном совете туристические маршруты и присваиваем им, как вы сказали, знак качества – «национальный».

Мы разработали стандарты к таким маршрутам, чтобы все было продумано до мелочей. К примеру, логистика на маршруте выбрана оптимальная, удобная дорога, все отели, которые предлагаются для размещения, классифицированы, то есть это тоже определенный знак качества предоставляемых услуг. И еще один важный момент: на маршруте продумано соотношение цены и качества и доступная стоимость поездки – это один из критериев, на который мы обязательно обращаем внимание, принимая маршрут. Удобно выбрана продолжительность маршрутов – не более 8 дней, компоновать их можно по-разному, например, выбрать программу только на выходные.

Мы по-новому открываем регионы, многие из которых не ассоциируются у большинства с туризмом.

– Можете подробнее рассказать о нескольких маршрутах, признанных национальными?

– Хочу рассказать о маршруте «Государева дорога». Он проходит между Москвой и Санкт-Петербургом. Это историческая дорога, основанная Петром I. А при Екатерине II она стала первой в стране дорогой с твердым покрытием. Маршрут проходит через четыре региона: Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Много исторических городов на маршруте, путевые дворцы Екатерины II, старинные железнодорожные станции, знаменитые литературные усадьбы, парки. Исторические города – Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Великий Новгород и очень красивая живописная природа – Завидово, Валдай. На маршруте есть и свои гастрономические бренды – например, в старинном Торжке советую обязательно попробовать пожарские котлеты, там они готовятся по историческим рецептам. По легенде даже российские императоры специально заезжали в Торжок ради этого блюда.

Разрабатывая новые маршруты, мы хотим по-новому открывать регионы, многие из которых вообще не ассоциируются у большинства с туризмом. Например, у нас есть национальный маршрут по Оренбургской, Челябинской областям, есть маршрут, посвященный 300-летию Кузбасса. В нем яркая этника – горные шорцы и их традиции, уникальная археология, сибирская кухня и очень красивая природа горной Шории, а горнолыжный курорт Шерегеш на Кузбассе известен уже на всю страну.

Цифра

14 000 новых гостиничных номеров должно появиться в стране в ближайшие годы благодаря программе льготного кредитования строительства отелей. Уже отобраны первые 38 проектов на сумму более 200 млрд рублей, причем гостиницы появятся не только в Краснодарском крае, Крыму или Калининграде, но и на Дальнем Востоке – в Приморье и на Сахалине.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

Представители туристической отрасли рассказали о себе

В апреле 2022 года состоялось подведение итогов премии медиагруппы «Комсомольской правды» «Маршрут построен». В рамках нее регионы, бренды, гиды, отели и другие представители туристического бизнеса со всей страны представили свои проекты или маршруты. Для участия в конкурсе было подано 670 заявок! Финалистов выбирали народным голосованием. Инициатива «КП» нашла огромный отклик у читателей – страницы премии на сайте KP.RU посмотрели более полутора миллионов раз, голосовали по всей стране. Победителей из числа тех, кому благодаря народному выбору удалось попасть в финал, выбирало компетентное жюри. Его председателем стала Зарина Догузова. Обладателями наград стали 47 конкурсантов, почетные призы вручили на торжественной церемонии в Ростуризме.