Европе впору переходить на пиво в бидонах и пункты приема стеклотары

С 10 июля вступает в силу запрет из пятого санкционного списка на продажу российского стекла в ЕС Фото: Shutterstock

Пожалуй, многие хоть раз в жизни да промышляли сдачей стеклянных бутылок. Темные, зеленые, прозрачные - каждая из них имела свою стоимость. Неровен час в Европе начнут повсеместно открывать пункты сбора стеклотары. И не в рамках борьбы за экологии, а вынужденно - в Старом Свете наметился дефицит бутылок.

Большинство стекольных заводов в Европе закрылись более 10 лет назад - отчасти из-за победного шествия пластиковых упаковок, отчасти из-за высокой энергозатратности такого производства. Остались только три крупных производителя, а основной спрос удовлетворяли поставки из России. Но сейчас из-за санкций и логистических проблем доставка стеклотары происходит со значительной задержкой.

- В мае нам пришлось импровизировать, когда у нас закончились бутылки, - признается владелец бельгийской пивоварни Ален Куто. - В начале июня мы, наконец, получили достаточное количество бутылок, что позволило нам снова разливать пиво в обычном режиме.

Некоторые его коллеги, как например Ален де Лаэ, предчувствуя «санкционную бурю», заранее закупился впрок стеклотарой.

- В марте прошлого года мы арендовали склад в Антверпене, где хранили дополнительные запасы бутылок, - отмечает пивовар.

Однако он признает, что сам рано или поздно столкнется с дефицитом стеклотары - 87% произведенного им пива идет на экспорт, а следовательно бутылки уже не вернутся в его распоряжение. Более того, если «стекольный» кризис продолжится до осени, то продажи бутылочного пива могут упасть минимум на 20%.

Спасти положение в Европе могло наращивание мощностей на имеющихся предприятиях или открытие новых. Но за все это время только немецкая компания Wiegand-Glas открыла новый завод, остальные не спешат увеличивать производственные мощности. Всему виной высокая стоимость энергии. Альтернативой могло стать производство металлической тары, но и тут заводы потерпели фиаско: они столкнулись с глобальной нехваткой алюминия, производство которого еще более энергозатратно.

Кроме того, с 10 июля вступает в силу запрет из пятого санкционного списка на продажу российского стекла в ЕС.