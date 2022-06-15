Общепит, доставка и строительство: какие области предпринимательства показали развитие в 2021 году?

Наиболее активно из микро- в малый и средний бизнес переходили представители общепита Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как пандемийный 2021 год отразился на развитии предпринимательства в России? Корпорация МСП сообщила на ПМЭФ, что наиболее активно из микро- в малый и средний бизнес переходили представители общепита, доставки продуктов и строительных предприятий. Регионами-лидерами по приросту количества переходов стали Мурманская, Калужская, Псковская, Курская и Тверская области, а также республики Чувашия и Удмуртия. Разумеется, в каждой из категорий есть свои лидеры: «из микро- в малый бизнес» - Амурская область, «из малого в средний» — Курганская область, «из микро- в средний бизнес» — Волгоградская. Ежегодную оценку регионов Корпорация МСП подготовила на основе данных сервиса «Статистика» на МСП.РФ Статистика бизнеса в России, который агрегирует информацию ФНС, а также единого реестра предприятий МСП.

Отметим, что отдельных регионах некоторые микропредприятия совершили «рывок», перейдя сразу в категорию среднего бизнеса. По этому показателю в числе лидеров — Волгоградская и Калужская области, Чувашия, ЯНАО, Сахалинская область, Мордовия, Челябинская область, ХМАО, Калининградская и Саратовская области. Наибольшее число таких предприятий в строительстве, общепите, доставке и грузоперевозках.

«Показатели переходов предприятий из одной категории в другую — это дополнительные факторы для оценки «самочувствия» бизнеса. Они помогают более комплексно оценить степень развития МСП и драйверы, которые ему способствуют в регионах. Серьезным подспорьем предпринимателям стали меры господдержки: в строительной отрасли одним из важных факторов была льготная ипотека, а в сфере общепита — господдержка малого и среднего бизнеса вкупе с адаптацией бизнеса к новым реалиям и развитием новых направлений, таких как онлайн-заказы, работа «на вынос», доставка готовых блюд», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, отметив, что меры поддержки должны способствовать переходу бизнеса из одной группы в другую.

Добавим, что в ряде регионов есть отрасли-лидеры по переходам бизнеса из категории в категорию, нехарактерные для остальной страны. К примеру, в Чувашии в топ-3 вошла разработка программного обеспечения для компьютеров, а в Тульской области — производство верхней одежды. В то же время в Курганской области в лидерах роста — выращивание зерновых культур.