Каким Билл Гейтс напророчил будущее: Биотерроризм, переход в матрицу и исчезновение бедных стран

Билл Гейтс давно превратился в современного Нострадамуса Фото: REUTERS

БОЙСЯ МИКРОБОВ, А НЕ РАКЕТ

Основатель Microsoft Билл Гейтс давно превратился в современного Нострадамуса. Его ежегодным предсказаниям мало кто придавал большого значения до тех пор, пока не началась пандемия коронавируса. Тогда многие припомнили слова Гейтса, произнесенные во время лекции в 2015 году.

- Если что-то и способно уничтожить более 10 млн человек в ближайшие десятилетия, то, скорее всего, это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы, - выдал миллиардер.

Появление COVID-19 даже вызвало слухи, что за пандемией стоит сам Билл Гейтс. На руку конспирологам работала благотворительная деятельность бизнесмена - за 20 лет он выделил более 50 млрд долларов в том числе на исследования в области инфекционных заболеваний. Отсюда некоторые делали вывод, что цель Гейтса - не убийство пары миллионов человек, а чипирование населения Земли с помощью вакцины от коронавируса! Миллиардер открещивался от этих обвинений, называя их «глупыми и странными».

Смех смехом, но многие предсказания визионера Гейтса уже сбылись. В 1987 году он заявил, что XXI век станет веком плоских дисплеев. Он предрек появление смартфонов и социальных сетей. «Комсомолка» решила разобраться, чего стоит ждать от будущего, предсказанного Биллом Гейтсом.

ВЫСТРЕЛ ОСПОЙ

В ноябре прошлого года Билл Гейтс предупредил, что властям всех стран следует готовиться к террористическим атакам с применением биологического оружия. Речь шла о боевом использовании вируса оспы. Миллиардер подчеркнул, что эпидемии, вызванные биотерроризмом, могут быть опаснее, чем естественные. Поэтому необходимо уделить внимание многолюдным общественным местам, например, аэропортам, дабы предотвратить атаки на них.

- Вероятно, потребуется около миллиарда долларов в год для целевой группы по изучению эпидемий, которая будет вести наблюдение и фактически делать то, что я называю «играми с микробами», во время которых специалисты тренируются взаимодействовать с вирусом, - сказал Гейтс.

Совпадение? Но в начале мая появились первые сообщения о том, что в ряде стран Европы выявлена обезьянья оспа. Первый случай заражения был подтвержден в Британии у туриста, вернувшегося из Нигерии. Затем пару десятков случаев зафиксировали в Португалии и Испании.

Во время чрезвычайного заседания ВОЗ специалисты пришли к выводу, что распространение оспы обезьян в Европе может усилиться летом из-за проведения множества музыкальных фестивалей. При этом в ВОЗ сомневаются, что существует возможность сдержать распространение вируса.

БЕЗЛЮДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

В 2017 году в интервью Quartz Билл Гейтс предсказал, что в ближайшие 20 лет роботы почти целиком вытеснят живых работников в магазинах, на заводах и складах. Чтобы замедлить этот необратимый процесс и смягчить его последствия, основатель Microsoft предложил развитым и развивающимся странам ввести налог для предприятий, где используется роботизированный труд. Полученные средства можно, по мнению миллиардера, потратить на переобучение сотрудников, потерявших работу из-за роботов.

- Автоматизацию производства, безусловно, лучше облагать налогами, чем просто запрещать. Эти инновации уже приходят во многие сферы жизни. Например, в Кремниевой долине есть кафе, в котором во время приготовления гамбургера его не коснется ни одна человеческая рука, - сказал Гейтс.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Накануне 2022 года Билл Гейтс заявил, что ближайшие годы люди будут полноценно существовать в виртуальных вселенных.

- В течение следующих двух или трех лет большинство виртуальных встреч переместятся в метавселенную, 3D-пространство с цифровыми аватарами, - отметил визионер. - Идея в том, чтобы использовать свой аватар для встреч с людьми в виртуальном пространстве, которое имитирует ощущение присутствия с ними в реальной комнате. Для этого вам понадобится что-то вроде очков виртуальной реальности и перчаток для захвата движения, чтобы точно фиксировать ваши выражения, язык тела и качество голоса.

Уже сейчас первые свои разработки в создании метавселенной представил Facebook (запрещен в РФ - ред.) и Microsoft. Вместе с тем, как полагает Гейтс, быстрому переходу к виртуальной реальности мешает отсутствие у большинства людей необходимых гаджетов, например, специальных очков.

МОНИТОР ЗДОРОВЬЯ

Еще в 60-е годы футурологи доказывали, что в будущем у каждого человека будет специальный компьютер, с помощью которого можно будет пройти полную медицинскую диагностику, не покидая дома. Билл Гейтс не предал этой идеи. По его мнению, «умные часы» - это первый шаг к домашнему мониторингу здоровья.

- То, что ваши смарт-часы станут домашним датчиком здоровья, весьма вероятно. Но, честно говоря, мы все еще ждем появления множества новых приложений, - отметил миллиардер.

По его мнению, было бы здорово, если у людей появилась возможность сдать анализ крови в ближайшей аптеке, которая результаты переслала напрямую лечащему доктору, а у врачей появился бы доступ к данным о сне и работе сердца пациента, собранным «умными часами».

Также бизнесмен верит в прорыв в области медицины в обнаружении болезни Альцгеймера.

- В последнее время на этом фронте был достигнут огромный прогресс, и есть неплохие шансы, что первый недорогой и доступный анализ крови на болезнь Альцгеймера будет одобрен в следующем году, - с таким прогнозом выступил Гейтс в 2021-м.

СИЛА СОЛНЦА И ВЕТРА

Одной из тем, которой Билл Гейтс уделяет особое внимание уже несколько десятилетий, является экология. Согласно его предсказаниям, к 2030 году большая часть энергии будет добываться из чистых природных источников - солнца или ветра. Такой прогноз он сделал еще в 2016 году.

Годом позднее, в 2017-м, Гейтс написал в своем Twitter следующее уточнение: «Современные исследования во многом касаются развития энергетики, это важно для общества, - а потому через 15 лет возобновляемая энергетика опередит углеводородную».

Молодежи, которая только выбирает будущую профессию, миллиардер посоветовал обратить внимание на сферу искусственного интеллекта, биологических наук или энергетики.

БОЙ БЕДНОСТИ!

В 2014 году основатель Microsoft предсказал, что к 2035 году бедные страны перестанут существовать. Нет, они физически не исчезнут, просто они разбогатеют и станут более развитыми!

По словам Гейтса, решающими факторами в достижении «светлого будущего» должны стать появление новых вакцин, цифровая революция и усовершенствованные сельхозудобрения, а также взаимопомощь между странами-соседями.

- Практически все страны будут обладать доходами чуть ниже среднего уровня или еще более высоким достатком. Государства будут перенимать опыт своих более успешных соседей, - подчеркивал визионер.

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