Малый и средний оптимизм: Российские предприниматели постепенно отходят от шока

Что сейчас нужно предпринимателям, так это господдержка – за это высказались две трети бизнесменов
Фото: Shutterstock
Мартовское «Все пропало!» в настроениях бизнесменов постепенно меняется на «Жить можно». Это выяснили эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), побеседовав с 571 предпринимателем. Такое исследование они проводят постоянно: опрашивают руководителей компаний малого и среднего бизнеса, их заместителей, начальников подразделений, а также ИП-шников.
Вот несколько показательных цифр. В январе 36% оценивали финансовое состояние своей компании как хорошее. В марте эта цифра упала до 25% - сказались санкции, туманное будущее и разрыв международных связей. Однако к маю ситуация стала выравниваться: показатель вырос до 34%.
Но затягивать пояса в нынешних условиях пришлось почти всем: 83% опрошенных пожаловались, что были вынуждены сократить расходы. В основном урезали затраты на рекламу и маркетинг, некоторые отказались от аренды офиса. Однако дошло и до экономии на сотрудниках: 23% компаний сократили штат, 16% - зарплаты.
- Самыми стабильными (в плане сохранения штата, - Ред.) оставались финансовые отделы, бухгалтерия, административно-хозяйственный блок и юристы, - говорит Людмила Спиридонова, исполнительный директор Аналитического НАФИ.
Что сейчас нужно предпринимателям, так это господдержка – за это высказались две трети бизнесменов. И тогда все (ну или многое) обязательно наладится. По крайней мере, 64% предпринимателей верилят, что в ближайшие три месяца ситуация в их компании улучшится или останется прежней.
Как вы оцениваете финансовое состояние своего бизнеса?
Хорошее 34%
Среднее 43%
Плохое 23%
Как изменится ситуация в вашей компании в ближайшие три месяца?
Улучшится 35%
Не изменится 29%
Ухудшится 36%
Какие отрасли будут самыми перспективными в 2022 году
Сельское хозяйство 44%
Производство продуктов питания 43%
IT-технологии 38%
Торговля 32%
Фармацевтика 29%
Логистика 29%
Санкции – это...
Хорошая возможность для развития 62%
Угроза моему бизнесу 38%
Какие меры господдержки нужнее всего?
Налоговые послабления и снижение страховых взносов – 70%,
Льготные кредиты 43%
Субсидии на зарплату сотрудникам 38%
Субсидии на аренду помещений 38%
Бесплатное обучение для предпринимателей 24%
Поддержка инновационного предпринимательства 22%
Выдача микрозаймов 22%
Какими мерами господдержки вы воспользовались?
Налоговые послабления 20%
Кредитные каникулы 16%
Льготное кредитование 13%
Снижение административной нагрузки 10%
По данным опроса 571 предпринимателя Национальным агентством финансовых исследований в 2022 году.