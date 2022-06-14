Малый и средний оптимизм: Российские предприниматели постепенно отходят от шока

Что сейчас нужно предпринимателям, так это господдержка – за это высказались две трети бизнесменов Фото: Shutterstock

Мартовское «Все пропало!» в настроениях бизнесменов постепенно меняется на «Жить можно». Это выяснили эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), побеседовав с 571 предпринимателем. Такое исследование они проводят постоянно: опрашивают руководителей компаний малого и среднего бизнеса, их заместителей, начальников подразделений, а также ИП-шников.

Вот несколько показательных цифр. В январе 36% оценивали финансовое состояние своей компании как хорошее. В марте эта цифра упала до 25% - сказались санкции, туманное будущее и разрыв международных связей. Однако к маю ситуация стала выравниваться: показатель вырос до 34%.

Но затягивать пояса в нынешних условиях пришлось почти всем: 83% опрошенных пожаловались, что были вынуждены сократить расходы. В основном урезали затраты на рекламу и маркетинг, некоторые отказались от аренды офиса. Однако дошло и до экономии на сотрудниках: 23% компаний сократили штат, 16% - зарплаты.

- Самыми стабильными (в плане сохранения штата, - Ред.) оставались финансовые отделы, бухгалтерия, административно-хозяйственный блок и юристы, - говорит Людмила Спиридонова, исполнительный директор Аналитического НАФИ.

Что сейчас нужно предпринимателям, так это господдержка – за это высказались две трети бизнесменов. И тогда все (ну или многое) обязательно наладится. По крайней мере, 64% предпринимателей верилят, что в ближайшие три месяца ситуация в их компании улучшится или останется прежней.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как вы оцениваете финансовое состояние своего бизнеса?

Хорошее 34%

Среднее 43%

Плохое 23%

Как изменится ситуация в вашей компании в ближайшие три месяца?

Улучшится 35%

Не изменится 29%

Ухудшится 36%

Какие отрасли будут самыми перспективными в 2022 году

Сельское хозяйство 44%

Производство продуктов питания 43%

IT-технологии 38%

Торговля 32%

Фармацевтика 29%

Логистика 29%

Санкции – это...

Хорошая возможность для развития 62%

Угроза моему бизнесу 38%

Какие меры господдержки нужнее всего?

Налоговые послабления и снижение страховых взносов – 70%,

Льготные кредиты 43%

Субсидии на зарплату сотрудникам 38%

Субсидии на аренду помещений 38%

Бесплатное обучение для предпринимателей 24%

Поддержка инновационного предпринимательства 22%

Выдача микрозаймов 22%

Какими мерами господдержки вы воспользовались?

Налоговые послабления 20%

Кредитные каникулы 16%

Льготное кредитование 13%

Снижение административной нагрузки 10%

По данным опроса 571 предпринимателя Национальным агентством финансовых исследований в 2022 году.