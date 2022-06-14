Донбасс ждет подкрепление: Чем ответит Россия на беспрецедентные обстрелы мирного Донецка

Противник в буквальном смысле слова перешел все грани Фото: REUTERS

13 июня украинские войска поставили печальный рекорд. Некоторые местные старики, еще помнящие бобмардировки Сталино (так тогда назывался Донецк) в 1941 году, говорят, что «даже при гитлеровцах такого не было».

Глава народной республики Денис Пушилин даже выступил с заявлением: «Противник в буквальном смысле слова перешел все грани: используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР». По его же словам, союзные войска привлекут дополнительные ресурсы для усиления защиты Донецкой народной республики (ДНР) от вооруженных формирований Украины. Будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации.

О каких именно «дополнительных силах» говорил Пушилин? Будут задействованы новые части и средства, то есть увеличат группировку, которая участвует в спецоперации? Или кого-то снимут с фронта и отправят разбираться с обстрелами?

Скорее всего противник именно на второй вариант и рассчитывал, чтобы воспользоваться этим для наступления или прорыва. Этот неказистый ход генералов Незалежной легко читается. А вот усиление противовоздушной и противоракетной обороны Донецка (да и всего региона, включая Луганскую область), видимо, произойдет. Скорее всего, противовоздушные и противоракетные силы будут переброшены из глубины России. Очень возможно, что будет «уплотнено» боевое дежурство нашей авиации (как истребителей, так и бомбардировщиков).

Есть и еще одна задача - отодвинуть как можно дальше позиции украинской артиллерии и ракетных установок, с которых продолжается «долбеж» Донецка и других районов. Отодвинуть туда, откуда укронацисты уже не достанут до города и его окрестностей. А для этого потребуется не только артиллерийское, но и танковое, и «пехотное» усиление.

Читатели КП спрашивают: почему Донецкие сами не могут защитить свой город от обстрелов, которые продолжаются уже 8 лет? Все просто - у них не было и нет современной и эффективной противовоздушной и противоракетной обороны. А теперь будет…

СКРЫТЫЙ СМЫСЛ

И еще. Массированный обстрел Донецка украинской артиллерией имел, на мой взгляд, еще одну цель: это было сделано накануне приезда в Киев Макрона, Шольца и других европейских бугров. Так Зеленский и его генералы рассчитывали, что именно к приезду сановитых «союзников» бандеровцев Москва устроит месть за и бомбанет по Киеву. Ведь уже не раз обещала бить по центрам принятия военных решений. Конечно, есть большой соблазн «припудрить» пылью от разрывов «Калибров» на Банковой тех, кто оружием помогает Украине. Ну мы пока пугать их не будем…

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