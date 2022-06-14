Кудрин перечислил самые успешные и неудачные госпрограммы России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал президенту о работе своего ведомства за год. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал президенту о работе своего ведомства за год. Редкий случай, когда отчет превращается в перечисление косяков или, наоборот, достижений кого-то другого.

Кудрин начал с хорошего и похвалил правительство. Впервые кабмин выполнил бюджет на 97,5%. То есть, что было запланировано потратить, то и потратили. Хотя даже так «неиспользованными» остались 645 млрд. рублей.

Больше всего времени главный аудитор отдал национальным проектам.

- Наиболее успешные программы: это программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда». Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки, – это развитие космической деятельности, - доложил Кудрин.

Руководитель Счетной палаты раскритиковал и систему оценки нацпроектов. В отчетах редко упоминаются конкретные достижения.

- А остальные (результаты госпрограмм – Ред.) зачастую носят такой характер: количество организаций, получающих поддержку. Ну они получили поддержку, а дальше что? Или количество проведённых мероприятий – это тоже ещё не характеризует результат, - заметил Кудрин, добавив, что будет добиваться упоминания конкретных достижений.

Под конец аудитор совсем уж удивил. Оказалось, государство выплатило людям почти 5 млрд. рублей, а они об этом даже не знали! Речь об индексации материнского капитала. Если средства перечислялись с опозданием, то их надо увеличивать на уровень инфляции.

- Люди даже не знают, что у них на счетах несколько тысяч рублей, а иногда это и 20, и 30 тысяч рублей. Вот так мы выявили 4,7 млрд. рублей, о которых граждане не знали, и они лежали мертвым грузом, - сообщил Кудрин.