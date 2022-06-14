Вера Брежнева позабыла страдания и шикует в Италии

Вера Брежнева недолго пробыла страдалицей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вера Брежнева почти месяц провела в Польше. Певица приехала в Люблин, где трудилась в качестве волонтера и активно публиковала каждый момент работы. Однако недавно артистка вновь перебралась в Италию, где у нее роскошная вилла на берегу озера.

Вера Брежнева недолго пробыла страдалицей. Она вернулась к привычной сытой жизни в Италии.

А ведь совсем недавно певица сообщала, что перестала следить за собой. Она не красилась, оставила гламурные наряды и работала наравне с простыми женщинами-грузчицами на польском складе.

Будни звезды проходили монотонно. Вера упаковывала и собирала посылки, иногда забывая о еде. "Все-таки пообедать успели. Ем я хорошо, чтобы хорошо работать. Когда у нас перерыв, мы обедаем, машины тоже отдыхают - заряжаются", - делилась блондинка.

Вернувшись в Италию, Вера отправилась на шопинг по дорогим бутикам. Тонкие шелка и вкусные вина быстро помогли позабыть страдания. 40-летняя женщина теперь предпочитает живые кадры безо всякой ретуши.

"Сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок, честной с собой, ранимой, наполненной любовью, вселенской нежностью и светом. Уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания нравиться, но есть желание жить!" - призналась исполнительница.