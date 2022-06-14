Цена ниже плинтуса: Почему в России резко подешевело стекло и к чему это приведет

Вдребезги, прямо-таки на мелкие осколки разбивается из-за санкций производство стекла в России. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вдребезги, прямо-таки на мелкие осколки разбивается из-за санкций производство стекла в России. Выпуск стекла в стране в последние месяцы упал на 30%, заводы работают всего на 60-70% мощности. На это пожаловались сотрудники отрасли на недавней выставке «Мир стекла-2022».

Причин сразу несколько. Во-первых, производство стекла серьезно зависит от поставок из-за рубежа.

- Наша отрасль импортозависима примерно на 80-90%, - сетует исполнительный директор Союза стекольных предприятий Сергей Секин. - Это оборудование по переработке и производству листового стекла, промышленная химия, комплектующие, сырьевые материалы...

Во-вторых, около 30% нашего стекла шло на экспорт, в том числе в Европу. Разрыв международных связей привел к избытку стекла внутри страны, который непонятно, куда теперь девать.

Казалось бы, избыток стекла можно попытаться продать на внутреннем рынке. Но и здесь все непросто: в нынешнем году объемы строительства в России снизились примерно на 20%, ушли иностранные автопроизводители. Большая доля продаж листового стекла (до 30% от объемов производства) приходилось на вторичное остекление – замену старых окон на новые. Но в нынешней экономической ситуации люди откладывают замену окон до лучших времен.

Все это привело к тому, что цены на стекло внутри страны упали уже на 15-20%. Но, увы, обычные граждане от этого никак не выиграют.

- Стоимость стекла составляет небольшую долю в стоимости квартир, - говорит эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. – Так что квартиры точно дешевле не станут. Изготовители пластиковых и деревянных окон свои цены тоже вряд ли станут пересматривать, да и новые автомобили в нынешней ситуации тоже не подешевеют. А вот производство стекла может продолжить падать, и снижение по итогам первого полугодия может составить и 40-45%.

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