С начала года Путин 100 часов потратил на разговоры с Макроном

Сейчас больше всего востребованы телефонные контакты Фото: REUTERS

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о международных переговорах Владимира Путина.

- Сейчас больше всего востребованы телефонные контакты, - заявил дипломат в ответ на вопрос, планирует ли российский лидер встречаться лично с Байденом или Зеленским.

Зато телефонная трубка в Кремле, если верить цифрам, чуть ли не плавится от разговоров:

140 телефонных разговоров провел Путин с начала года.

47 иностранных лидеров позвонили нашему президенту.

100 часов глава страны, в общей сложности, разговаривал только с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В интернете даже появился шуточный термин: «макронить». Означает звонить кому-нибудь по абсолютно любому поводу.

- Почти все разговоры с Макроном продолжались больше часа, - добавил Ушаков.

При этом, несмотря на силу телефонной дипломатии, личные встречи остаются возможными. Даже с Зеленским.

- Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки, - сообщил помощник президента.

А вот встречи с Байденом даже в планах нет.

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