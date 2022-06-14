С начала года Путин 100 часов потратил на разговоры с Макроном

Сейчас больше всего востребованы телефонные контакты
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Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о международных переговорах Владимира Путина.
- Сейчас больше всего востребованы телефонные контакты, - заявил дипломат в ответ на вопрос, планирует ли российский лидер встречаться лично с Байденом или Зеленским.
Зато телефонная трубка в Кремле, если верить цифрам, чуть ли не плавится от разговоров:
140 телефонных разговоров провел Путин с начала года.
47 иностранных лидеров позвонили нашему президенту.
100 часов глава страны, в общей сложности, разговаривал только с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В интернете даже появился шуточный термин: «макронить». Означает звонить кому-нибудь по абсолютно любому поводу.
- Почти все разговоры с Макроном продолжались больше часа, - добавил Ушаков.
При этом, несмотря на силу телефонной дипломатии, личные встречи остаются возможными. Даже с Зеленским.
- Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки, - сообщил помощник президента.
А вот встречи с Байденом даже в планах нет.
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