Все можем заменить! Или нет?

Чтобы отечественные самолеты и поезда продолжали летать и ездить, нужно срочно обеспечить их запчастями.

Давным-давно в интервью «КП» декан экономического факультета МГУ Александр Аузан очень хорошо описал российскую ментальность. Нам интересно создавать что-то уникальное – например, космическую ракету. И удивлять этим весь мир. А вот поставить на конвейер и годами производить хороший автомобиль, педантично улучшая его качество, – скучно. Вот и не получается. После введения против нас масштабных санкций выяснилось, что в России очень многое – импортное. И даже то, что считается отечественным, сделано из критически важных заграничных комплектующих. Что с этим делать? И как заменить?

Проблема общая, масштабы разные

Зависимость от зарубежных поставок в разных отраслях разная. Где-то больше, где-то меньше. По данным исследования фонда «Петербургская политика», 39% компаний признались, что имеют критически важные иностранные продукты/сервисы, без которых они не смогут продолжать бизнес в прежнем объеме. И речь не только о сложном оборудовании (например, телекоммуникационном). Как выяснилось, более 80% семян картофеля и сахарной свеклы – чистый импорт. На этот урожай их, конечно, хватит. Но что делать в следующем году – большой вопрос.

При этом есть ряд сфер, где зависимость от импорта колоссальная. К примеру, большинство станков мы закупаем за рубежом. В основном в развитых странах, многие из которых объявили нам экономический бойкот.

– Наибольшие проблемы с импортозамещением в таких отраслях, как автопром, авиапром, фармацевтика, электроника и станкостроение. У нас большая зависимость от поставок запчастей, промышленного оборудования, чипов, семян, химических компонентов, – перечисляет Михаил Виноградов, директор фонда «Петербургская политика».

– Даже при небольшой доле импорта в отрасли отсутствие поставок определенной номенклатуры товаров или услуг может остановить всю производственную линию. Для любой высокотехнологичной продукции характерны сложные межстрановые цепочки производства: даже в крупнейших мировых экономиках не сформированы производства полного цикла по всем видам продукции, – говорит Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник Лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований РАНХиГС.

– С точки зрения минимизации издержек любой продукт технологичнее лопаты лучше производить совместно. Тот же айфон производит где-то около 13 стран. Технологическая составляющая – Калифорния. Производство – Китай. А детали везут из других стран, в основном азиатских. В производстве «Мерседеса» тоже многие страны участвуют. Стопроцентное импортозамещение в условиях глобальной экономики никому не нужно, – говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Тем не менее выбора страны Запада нам не оставили. Придется искать выход из той ситуации, в которой оказалась наша экономика.

Отсутствие даже одной небольшой импортной детали может остановить сложную производственную линию. Фото: Shutterstock

Приоритеты импортозамещения

Эксперты считают, что сейчас важно не распыляться, пытаясь заместить все и вся. Лучше провести ревизию и определить приоритеты.

– Нужно наладить выпуск средств производства. Желательно иметь свои станки, чтобы выпускать высокотехнологическую продукцию. Еще одна дыра – микроэлектроника. Мы не можем утюг сделать, потому что нужны тайваньские чипы. Непростая ситуация в транспортном машиностроении – авиация, ж/д транспорт. К примеру, Германия ушла – а именно она производит запчасти для «Сапсана». Нужно усилить здравоохранение, производство медицинского оборудования. Подтянуть сельское хозяйство с точки зрения генетики. Куда это годится, если семена сахарной свеклы нам привозят из Нидерландов, бычки-производители и куры-несушки сплошь импортные?! – сетует Георгий Остапкович.

Правда, чтобы получить все эти технологии, нужно привлекать инвесторов. Их выбор сегодня невелик. И идти они к нам пока не спешат. Даже для азиатских партнеров деловой климат в России сейчас плоховат. Ведь они могут попасть под вторичные санкции со стороны Запада.

– Инвестиции в производство – долгосрочные. Для прихода азиатских игроков требуется общая стабилизация: инвесторы должны понимать условия для деятельности производств внутри России и все ограничения, связанные с западными странами. Пока изменение правил происходит почти каждый день, большинство инвесторов будут занимать выжидательную позицию, – считает Дмитрий Евдокимов.

Для рывка нам нужны не инвесторы, которые придут с деньгами, а компании, которые займутся промышленной кооперацией. Которые принесут в Россию не только физические технологии, но и умение управлять глобальным бизнесом.

– Деньги у нас есть. Профицит бюджета будет очень большой. Но только деньгами этот пожар затушить невозможно. Нужно, чтобы пришли современные менеджеры. Мы можем сделать технологический прорыв только с теми странами, которые знают, как это делать, – считает Георгий Остапкович.

Нужны «шоколадные условия»

Важнейшие вещи для инвестора – риск и доходность. Если бизнес может получить большую прибыль, многие деловые люди захотят рискнуть. Поэтому предпринимателям нужно создать действительно шоколадные условия для ведения бизнеса. И обеспечить полную юридическую защиту.

– Новый предприниматель, который придет к нам с Востока, должен знать, что его никто не тронет, что право частной собственности священно. И свои должны это ощущать в той же мере. Госкапитализм, который постепенно трансформировался в госпаразитизм, должен уступить место новой, более созидательной концепции, – считает Олег Дерипаска, миллиардер, председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.

Важно не распыляться, пытаясь заместить все и сразу. Нужно определить главные направления.

Поставки в Россию новых скоростных поездов «Сапсан» приостановлены.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Грабли закрытой экономики

Доля импорта в ВВП России составляет всего 20%. В развитых странах этот показатель, как правило, выше – до 30 – 40%. Тем не менее в некоторых сферах эта зависимость может оказаться критической, а попытки классического импортозамещения – провальными. По крайней мере исторических примеров удачного закрытия экономики и следующего за этим опережающего развития нет. Обычно происходит наоборот.

Примерами неудачного импортозамещения могут «похвастать» страны Латинской Америки. Во второй половине прошлого века Бразилия, Аргентина, Чили и Мексика пытались развивать отечественных производителей, закрывая внутренние рынки путем ввозных пошлин и прочих барьеров. В итоге получили «потерянное десятилетие» в 80-х годах и деградацию экономики. Границы пришлось открыть, но при этом зафиксировать увеличившееся отставание от развитых стран.

– Регулирование цен приводило к отсутствию стимулов к инвестициям. Чрезмерные государственные инвестиции – к дисбалансу бюджета. Из-за неэффективности экономики не росли доходы населения, – перечисляют проблемы в Институте экономики роста им. Столыпина.

Впрочем, есть шанс, что российское правительство учтет негативный исторический опыт других стран и постарается не допустить похожих ошибок.

По крайней мере хочется на это надеяться.

Даже если санкции скоро снимут, важные для развития страны технологии надо освоить как можно быстрее.

ВАЖНО!

Не закрывайтесь, а развивайтесь

Большинство экспертов считают, что в закрытой экономике развиваться не получится. Отставание от технологически развитых стран будет только расти.

– Что не так с идеей импортозамещения? Отсутствие удачных кейсов в мировой истории. Особенно, если мы говорим, что отечественная продукция должна быть более дешевой и качественной, – сетует Михаил Виноградов (подробнее см. «Мировой опыт»).

Нам нужна международная кооперация. Причем не с ограниченным числом партнеров, а со всем миром.

– Нам нужно открыть свою экономику. За 15 – 20 лет Китай из полуаграрной страны стал второй экономикой мира. У нас стартовые позиции лучше. Есть богатейшие природные ресурсы и человеческий капитал. Мы можем пройти этот путь лет за 12. Тем более сейчас не экономический, а геополитический кризис. Мы не Куба, на нас вечные санкции не наложишь. Если будут позитивные изменения, которые воспримет мир, санкции каскадно начнут сниматься, – считает Георгий Остапкович.

Но как и при любом кризисе – не важно, экономический он или геополитический, нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Даже если санкции с нас когда-нибудь снимут, критические для развития страны технологии желательно освоить как можно быстрее.

– Надо снижать риски и повышать доходность. Надо перестать привлекать бизнес к уголовной ответственности там, где споры должны решаться в арбитраже. Надо доводить до решения вопрос с амнистией по экономическим статьям, надо снимать препоны для тех бизнесменов, которые все еще хотят вернуться из-за рубежа, – считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

– Глобализация для нас закончилась, а для китайского чуда нужны условия Китая. И сегодня самое важное – это трезво понимать направление вектора. Самая большая ценность для нас – люди. И им нужно дать возможность самореализовываться любыми способами. Но сейчас мы так зарегулировали людей, что ожидать инициативы снизу бессмысленно. Главное – надо дать людям возможность заниматься самоспасением. Максимально и очень быстро убирать административное регулирование, – считает Владимир Лисин, совладелец Новолипецкого металлургического комбината.

Для сравнения: если в Китае доля малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности составляет 40%, то в России – всего 7%. Большинство мелких предпринимателей в нашей стране занимаются торговлей.

В Институте им. Столыпина предлагают создавать в крупных городах специальные технопарки для промышленных предприятий. Чтобы там были максимально удобные условия: бесплатная аренда на первые три года, льготные кредиты и очень низкие налоги.

– Импортозамещение возможно, но оно станет лишь результатом реформ. Сегодня риски у нас продолжают оставаться настолько высокими, что решиться на открытие нового предприятия может либо герой, либо сумасброд. Надо снижать налоги и страховые взносы, наращивать роль проектного финансирования, развивать долговой рынок (делать кредиты более доступными. – Ред.). Иного выхода просто нет, – говорит Борис Титов.

В Институте им. Столыпина предлагают набор решений, объединенных общей идеей – «Экономика простых вещей». В частности, эта программа предполагает развитие малых и средних производств для потребительского рынка. По сравнению с развитыми и развивающимися странами у нас этот сектор развит очень плохо. При этом спрос внутри страны значительный. Эксперты предлагают создать вокруг крупных городов промышленные парки под размещение производственных площадок для малого и среднего бизнеса с нулевой арендной платой и другими льготными условиями. А чтобы предпринимателям было проще решиться, планируется создать банк технологий простых производств. Чтобы их можно было масштабировать на все регионы.

– На территории России налажено производство большинства базовых товаров, но раньше оно могло покрывать не 100% внутреннего спроса. Уход ряда иностранных игроков с рынка открывает возможность для расширения отечественных производств, однако для этого требуются инвестиции, закупки оборудования, – считает Дмитрий Евдокимов.