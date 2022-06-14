Рената Литвинова серьезно больна

Рената Литвинова в Париже тоскует по Родине Фото: СОЦСЕТИ

Рената Литвинова после побега в Европу постоянно рассказывает и показывает, что происходит в ее окружении. Уехавшая во Францию актриса переживает за свое будущее. Сначала она размещала фотографии из больницы, а потом написала письмо худруку МХТ имени Чехова Константину Хабенскому о том, что не может вернуться в Россию из-за недуга. Свой диагноз звезда не раскрывала. А на днях о серьезной болезни блондинки рассказал ее коллега по театру Павел Табаков.

Рената Литвинова в Париже тоскует по Родине, исхудала, бледная. Артистка демонстрирует впалые щеки и потухший взгляд. Некогда эффектная знаменитость стала выглядеть как женщина, погрязшая в жизненных проблемах. Грустные мысли звезды связаны еще и с ее состоянием здоровья.

Рената показывала публике фотографии из больницы. Она лежала под капельницей. Изможденная актриса полулежала на кровати. Знаменитость одета в больничную одноразовую сорочку.

О причинах обращения к врачам она не сообщила. А спустя какое-то время Павел Табаков сделала заявление о недуге артистки.

"Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать. Возможно, она вернется, мы продолжим играть и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится", - цитирует актера Тeleprogramma.pro.

Напомним, актриса уехала из России в конце февраля. Артистка прилетела в Париж, где у нее роскошная квартира. Из-за побега Литвиновой в Европу гастроли театра МХТ им. А. П. Чехова, где она служит, оказались под угрозой срыва. Рената по этому случаю обращалась к своим фанатам с извинениями. "Не приеду… И прошу прощения у моих зрителей и моих артистов... Спасибо вам за понимание…" - писала она.

После этого артистка разместила душераздирающий пост тоски по России. Актриса нарядилась в гламурные одеяния за десятки тысяч евро. Созерцая улицы Парижа, она предалась ностальгии по Родине.