«Нельзя пропустить»: Топ-5 главных сессий ПМЭФ-2022

«Комсомолка» выбрала шорт-лист наиболее интересных и разноплановых сессий

Специфика подобных крупных форумов – обилие мероприятий. Даже при всем желании нельзя посетить и 10% сессий и заседаний. Большинство из них проходят одновременно. Поэтому стоит заранее расставить приоритеты. «Комсомолка» выбрала шорт-лист наиболее интересных и разноплановых сессий. Все их можно будет посмотреть онлайн – на сайте форума.

1. Российская экономика: современные вызовы и точки опоры (16 июня, 9:00)

Первая сессия с участием крупных чиновников из финансово-экономического блока правительства. Мероприятие, по сути, задает тональность всему форуму, обозначает основные болевые точки. В числе выступающих – глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин. Среди обсуждаемых тем: финансовая стабильность, сохранение рабочих мест, помощь социально незащищенным гражданам, меры поддержки экономики.

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2. Жизнь без проверок: реальность или иллюзия? (16 июня, 11:00)

Это то, что больше всего беспокоит российский бизнес. Огромный навес из бюрократических препонов и административных ограничений. С приходом нового правительства в 2020 году была запущена регуляторная гильотина. Часть устаревших требований без сожаления отрубили. Но работы в этом направлении еще много. Один из главных двигателей этого процесса – вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он примет участие в сессии и расскажет, что думают в правительстве о том, как найти баланс между интересами государства и бизнеса.

Информация и трансляция.

3. Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра (16 июня, 15:00)

Экспорт энергоносителей приносит России сотни миллиардов долларов. При этом мировые рынки сырья переживают непростой период. Происходит настоящая трансформация, вызванная как технологическими, так и геополитическими изменениями. Как будет проходить энергопереход? Какова роль России в новой энергетической повестке? Эти вопросы обсудят вице-премьер Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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4. «Деловой завтрак Сбера» (17 июня, 8:00)

Это традиционное мероприятие. Фирменный бенефис главы Сбербанка Германа Грефа. Он проходит рано утром в пятницу и собирает весь политический и бизнес-бомонд. За сырниками с клубникой главы ведомств и корпораций обсуждают самые наболевшие темы. На этот раз тема завтрака – «Российская экономика: как построить мост в будущее». Участники подумают над тем, как жить и развиваться в условиях беспрецедентных санкций со стороны стран Запада. Какие отрасли стоит поддерживать в первую очередь, чтобы получить наибольший экономический эффект?

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5. Пленарное заседание (17 июня, 14:00)

Главное мероприятие форума. В нем по традиции участвует президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры других государств. Тема пленарного заседания не объявлена, но она явно будет посвящена нынешней геополитической повестке, а также связанным с ней экономическим вопросам.

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