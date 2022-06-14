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Политика14 июня 2022 18:25

Бастрыкин: интенсивные обстрелы Донецка ведутся из артиллерией поставленной НАТО

СК России даст правовую оценку артиллерийским атакам города Донецка со стороны ВСУ кассетными французскими снарядами, которые запрещены нормами международного права
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка.

«Интенсивные атаки производятся из реактивных систем залпового огня и дальнобойных артиллерийских установок. При этом тяжелая артиллерия поставлялась Вооруженным силам Украины странами-участниками НАТО. Так, имеются данные, что в настоящее время вооруженные формирования Украины применяют кассетные снаряды французского производства, использование которых запрещено нормами международного права. Ранее западные военные инструкторы обучали украинских националистов стрельбе из артиллерийских установок, в которых применяются подобные снаряды», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что обстрелы ведутся по медицинским учебным учреждениям, рынкам, предприятиями и жилым домам, что влечем человеческие жертвы и колоссальные разрушения.

«Только в течение последних суток 7 мирных граждан погибло, более 40 ранено, среди жертв и пострадавших есть дети», - отметила Петренко.

В СК России подчеркнули, что «западные страны игнорируют объективные данные о проводимой киевским режимом намеренной операции против мира и безопасности человечества, а их средства массовой информации грубо искажают факты о происходящих событиях, несмотря на свидетельства очевидцев, а также вещественные доказательства, свидетельствующие о преступлениях киевского режима».

Следователями СК России будут приняты все меры, направленные на привлечение виновных к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками Донецка и территории Брянской области.

«По данным следствия, 14 июня 2022 года военнослужащие ВСУ с применением системы залпового огня совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры города Клинцы Брянской области. В результате атаки шестеро мирных жителей получили осколочные ранения, повреждены четыре частных домовладения», - уточнили в СК России.

Напомним, в Минобороны России обещали, что подобные обстрелы повлекут ответные удары по центрам принятия таких преступных приказов.

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Военная спецоперация на Украине 14 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

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