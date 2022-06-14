Бастрыкин: интенсивные обстрелы Донецка ведутся из артиллерией поставленной НАТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка.

«Интенсивные атаки производятся из реактивных систем залпового огня и дальнобойных артиллерийских установок. При этом тяжелая артиллерия поставлялась Вооруженным силам Украины странами-участниками НАТО. Так, имеются данные, что в настоящее время вооруженные формирования Украины применяют кассетные снаряды французского производства, использование которых запрещено нормами международного права. Ранее западные военные инструкторы обучали украинских националистов стрельбе из артиллерийских установок, в которых применяются подобные снаряды», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что обстрелы ведутся по медицинским учебным учреждениям, рынкам, предприятиями и жилым домам, что влечем человеческие жертвы и колоссальные разрушения.

«Только в течение последних суток 7 мирных граждан погибло, более 40 ранено, среди жертв и пострадавших есть дети», - отметила Петренко.

В СК России подчеркнули, что «западные страны игнорируют объективные данные о проводимой киевским режимом намеренной операции против мира и безопасности человечества, а их средства массовой информации грубо искажают факты о происходящих событиях, несмотря на свидетельства очевидцев, а также вещественные доказательства, свидетельствующие о преступлениях киевского режима».

Следователями СК России будут приняты все меры, направленные на привлечение виновных к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками Донецка и территории Брянской области.

«По данным следствия, 14 июня 2022 года военнослужащие ВСУ с применением системы залпового огня совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры города Клинцы Брянской области. В результате атаки шестеро мирных жителей получили осколочные ранения, повреждены четыре частных домовладения», - уточнили в СК России.

Напомним, в Минобороны России обещали, что подобные обстрелы повлекут ответные удары по центрам принятия таких преступных приказов.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 14 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убить Европе экономику, отдать России выжженную землю: Названы истинные цели США в конфликте на Украине

Михаил Онуфриенко: А Запад всерьез до сих пор Киеву не помогал (подробности)

«Над ними отдельный трибунал надо устроить»: Донецк залило кровью и шрапнелью

Жители Донецка требуют отдельного трибунала для украинских артиллеристов, обстреливающих город (подробности)

Как Россия может расквитаться с США за прокси-войну на Украине

Вот только отменять западную культуру ни за что не станем (подробности)