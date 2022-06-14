Санкт-Петербург - столица конгрессов

В 2022 году сфера туризма продолжает сталкиваться с глобальными вызовами. Отрасль делового туризма Петербурга определила их как новые возможности: в это непростое время город на Неве не только продолжает оставаться одним из самых привлекательных мест для отечественных и зарубежных путешественников, но и сохраняет имидж «Деловой столицы России». Особую роль в этом играет Конгрессно-выставочное бюро, подведомственное учреждение Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, цель которого - продвижение туристского и делового потенциала города как в России, так и за рубежом.

Ключевые векторы деятельности

Одним из важнейших направлений в работе Конгрессно-выставочного бюро является организация и проведение собственных мероприятий, в том числе проводимых под эгидой правительства Санкт-Петербурга в составе деловой программы крупных мероприятий федерального значения, таких как ПМЭФ, ПМЮФ, Форум стратегов, Международный форум-выставка по туризму ОТДЫХ LEISURE и другие.

Особая роль в продвижении Петербурга как туристской дестинации возлагается на комплекс маркетинговых мероприятий.

Конгрессно-выставочное бюро совместно с городским Комитетом по туризму обеспечивает участие региона в международных туристских выставках в России и за рубежом, проводит на них презентационные мероприятия, обменивается передовым опытом с коллегами.

Программа амбассадоров

Привлечение в Санкт-Петербург международных ротируемых мероприятий, которые вносят существенный вклад в экономику города, также является миссией бюро. Так, в 2018 году для более эффективной работы по этому направлению учреждение совместно с Комитетом по туризму запустило программу амбассадоров. Ее участники - ведущие представители профессиональных сообществ города, имеющие влияние в своей отрасли и возможность привлекать в город международные мероприятия, демонстрируя культуру, научные инновации и инвестиционный потенциал Петербурга.

На сегодняшний день подписаны соглашения с 30 амбассадорами.За время действия программы совместно с ними было подано 26 заявок и привлечено 17 международных ротируемых деловых мероприятий, 6 из которых уже состоялись, а остальные пройдут в период с 2022-по 2028 год.

Партнерская программа

Одной из своих главных задач сегодня Конгресс-бюро видит консолидацию предприятий конгрессно-выставочной отрасли и индустрии гостеприимства для устойчивого развития делового туризма. Эффективным инструментом в достижении этой цели является реализация партнерской программы. В настоящее время подписаны соглашения с более чем 180 ведущими компаниями отрасли, среди которых: отраслевые ассоциации и объединения, сервисные компании, конгрессно-выставочные площадки, отели, туроператоры, музеи, библиотеки, научные учреждения, СМИ и другие.

Межрегиональное и международное сотрудничество

Конгрессно-выставочное бюро - универсальный центр поддержки национальных и международных организаторов деловых мероприятий. Объединяя представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти, индустрии гостеприимства и туризма, бюро обеспечивает опыт комфортного проведения мероприятий в Северной столице. Сегодня в фокусе внимания Конгрессно-выставочного бюро - расширение сотрудничества с дружественными России странами. Для этого учреждение усиливает взаимодействие с профильными объединениями в этих странах, а также развивает маркетинговую деятельность в них.