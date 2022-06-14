Анастасия Морозова: «Меня копируют, и это замечательно!»

Сегодня мировая Интернет-общественность отмечает Международный день блогера (Blog Day). Согласно статистике, больше всего блогеров – аж 30% от всего сообщества – проживает в США. Доля России – всего 2%. Зато у нас практически наступило гендерное равноправие, и распределение аудитории между блогерами-мужчинами и блогерами-женщинами распределилось по принципу 50 на 50. При этом наиболее активные сегменты – это Beauty и Lifestyle, следовательно, и самые популярные блогеры – оттуда. И сегодня мы встретились с одной из самых популярных «женских» блогеров, которая «берет» свою многомиллионную аудиторию не только тем, что похудела на 30 килограммов и осталась в новом весе надолго, но и своей философией жизни, где нет места негативу, зато присутствует много любви: к себе, к телу и к миру. Вкусная еда, здоровая наука и позитив - ингредиенты успеха Стаси Морозовой, как она сама называет себя в Сети.

- Анастасия, с чего начался Ваш путь в качестве фитнес-блогера?

- Я завела блог в 2018 году. И на тот момент у меня вообще не было цели прославиться или монетизировать свои социальные сети, я просто хотела поделиться своим опытом и собрать вокруг себя единомышленников. Для чего понадобились единомышленники, поясню.

Вы же знаете аксиому, что все проблемы из детства? Так вот, моя не исключение. В общем, в детстве я считала себя толстой. И, пожалуй, была права. Будучи подростком, начала искать способы похудеть. Но все, что предлагал мне интернет - это диеты. Конечно же, я тогда не знала, как они вредят здоровью и как они губительны для метаболизма, и я буквально загнала себя в ловушку. Когда ты сидишь на диете, ты ешь очень ограниченное количество калорий, к тому же замедляешь свой обмен веществ, после диеты ты уже не можешь так питаться, возвращаешься к обычному питанию, и…набираешь все, что скинула, и даже больше. Так диеты загнали меня в адский круг сброса и набора веса, из которого я не могла выбраться. В какой-то момент я поняла, что больше не могу находиться в таком состоянии, ведь мне буквально снилась еда, а первым делом с утра я бежала на весы. Я задавалась вопросом: как худые от природы люди едят все и не толстеют? Ответ прост: у них генетически быстрый метаболизм. Я не из тех, кто смирится с поражением, поэтому начала искать способы «разогнать» свой обмен веществ. И я его нашла. Ну, а далее все просто: мне безумно захотелось поделиться своим открытием с остальными. С теми, кто, как и я еще недавно, отчаянно бросается от диеты к диете или уже опустил руки. Я понимала, что обладаю знанием, которое может им помочь, и чувствовала себя обязанной это сделать.

- В чем суть вашей методики, какие материалы, исследования вы использовали при ее создании?

- Когда я начала искать, сразу уперлась в то, что в русскоязычных источниках не было ни одной статьи или книги, посвящённой интересующей меня теме. Снова диеты, диеты, диеты. Но а потом, в англоязычных источниках я наткнулась на книгу врача и диетолога Lyn-Genet Recitas «The Metabolism Plan». Главный тезис в ней: можно есть абсолютно всё и оставаться в форме. Книга давала общее представление о работе организма и метаболизме, в частности. А затем на практике я затачивала метод «под себя». И вот уже тогда увидела первый результат. Далее, я открыла для себя исследования и формулу для подсчёта своего обмена веществ Миффлина Сан Жеора. Я начала углубляться все дальше в тему метаболических процессов организма и обнаружила работу Джеймса Артура Харриса и Фрэнсиса Гано Бенедикта под названием «Биометрические исследования основного обмена человека». Там предлагалась другая формула. Впрочем, они друг другу не противоречили, а скорее дополняли. И вот, на основе всех полученных данных, я создала уникальную форму по разгону метаболизма, которой сейчас придерживаются сотни девушек. Все эти исследования помогли мне создать мою систему, известную как «Система Стаси».

- На данный момент продажи ваших книг-шпаргалок уже превышают цифру в 100 тысяч. Такими показателями не могут похвастаться даже многие врачи-диетологи. В чем секрет?

- Во-первых, в том, что методика действительно эффективна. И что человеку не приходится ломать себя, жить в постоянном страхе что-то не то съесть. Потому что это не жизнь, когда ты ежедневно циклишься на том, можно ли сегодня съесть на ужин макароны с сыром или нет; можно поесть пиццу с друзьями, или я наберу от неё вес; можно ли мне съесть целую шоколадку, или я сразу поправлюсь. Ведь всегда приятнее съесть то, что ты хочешь, чем давиться варёной куриной грудкой с одним огурцом. А я именно такой способ и предлагала. Во-вторых, мой подход к ведению блога, честность с подписчиками, определенно подкупает: мне не раз об этом писали.

- Да, о вас говорят, как о самом милом и “живом” блогере… Вы довольны своим блогом? Он с Вами “по любви”, или только бизнес?

- Конечно, по любви! Все нужно делать по любви, а уж такую вещь, как блог, тем более. Ведь это, по сути, зеркало моей жизни. Когда я начинала, многие шутили над блогерской деятельностью, и я никогда этого не понимала. Поэтому я смогла сделать из этого свою профессию. Такая профессия далеко не для всех, ведь нужно будет принять то, что за твоей жизнью ежедневно будут следить сотни людей, ты не всегда будешь получать хорошие комментарии, ведь иногда люди будут писать, что тебе не идёт эта помада или наряд. Но я уже не представлю себя не блогером, я на 100% чувствую, что это мое.

- Каким образом формируете контент? Продумываете ли все наперед?

- 50 на 50. Разумеется, у меня есть определенный график публикаций. Но доля спонтанности тоже присутствует – все, как в реальной жизни. Да, основная тема блога - похудение, фитнес, любовь к себе… Но если со мной происходит что-то интересное, или я вижу что-то красивое, то во мне немедленно просыпается блогер! И, хочу сказать, такие спонтанные видео собирают ничуть не меньше просмотров. Мне говорят, что я могу видеть красоту во всех ее проявлениях…может, так оно и есть.

- Я знаю, что многие блогеры вас копируют: как стилистику, так и внешность, и даже вашу методику распространяют под видом марафонов и собственных курсов. Вас это расстраивает?

- Нисколько. Тем более, судя по всему, их результаты тоже впечатляющие, поскольку и у них аудитория и продажи растут.

- Вы так спокойно об этом говорите? Ведь это плагиат!

- Да, я считаю, что это замечательно, если меня копируют, мою методику распространяют. Потому что так я смогла изменить российский фитнес-рынок и сдвинуть его с этих ужасных диет и строгого ПП, где ты запрещаешь себе даже хлеб съесть. А ведь именно это было моей изначальной целью – помочь людям. Я и помогаю, в чем проблема? Есть множество людей, которые знают меня, знают мое имя и мою систему, а есть другие, кто узнал об этой системе из других уст – я не против. Главное, чтобы работало.

- То есть конкуренции вы не боитесь. А когда впервые поняли, что достигли успеха, что знамениты?

- Наверное, когда на меня ежедневно начали подписаться сотни человек без какой-либо рекламы. Это было в то время, когда уже продвинуться и набрать подписчиков без рекламы было почти нереально, но мой блог рос органически, потому что тема моего блога была уникальной, неповторяющейся. Я предлагала альтернативные методы по изменению фигуры, о которых раньше никто не говорил. Я поняла, что это успех, когда продажи моей первой книги превысили в несколько раз продажи фитнес-марафона у другого знакомого блогера. Запустив в продажу первую книгу, я просто не ожидала такого успеха и ажиотажа. Я поняла, что это успех, когда мне девушки просто начали посылать свои фотографии ДО/ПОСЛЕ и благодарить за то, что смогли благодаря моей системе восстановить здоровье и при этом похудеть.

- Это, можно сказать, успех социальный. А что насчет коммерческого? С какими брендами вы сотрудничаете?

- Я начала сотрудничать с брендами ещё до выпуска книг. Это была моя первая монетизация, приносившая мне хороший доход. Поскольку статистика моего аккаунта была выше по сравнению со статистикой блогеров с таким же количеством подписчиков, на рекламу у меня всегда была очередь. За несколько лет ведения блога я успела поработать со множеством брендов, таких как FitnesSHoCK, SkyEng, PICOOC, Jump bio. У меня строгий отбор на рекламу, я беру только то, чем сама пользуюсь и в чем уверена.

- Вы также являетесь амбассадором Bombbar и La Sincere. Это нишевые бренды, которые сегодня уверенно чувствуют себя на рынке. Многие связывают их успех с вашим. Как развивалось сотрудничество?

- О, это мои любимые бренды! С Bombbar я начала сотрудничать, наверное, с начала моего блога и мне безумно приятно видеть, как бренд вырос за эти годы, во многом благодаря моей рекламе. Если начинали они с ограниченной линейки батончиков, то теперь у них расширяется собственный завод и появилось ещё несколько подразделений с новыми названиями, как Chikalab и Snaq Fabriq. С La Sincere я была первым представителем их косметики, который помог им подвинутся на российскую аудиторию, ведь до этого они были известны только в западных странах. Я хорошо справляюсь с адаптацией иностранных компаний, знаю, как их преподнести аудитории, поэтому их бренд смог расшириться в России, получить популярность и начать поставляться во многие известные косметологические клиники и салоны. И я очень за них рада.

- Все хочу спросить…Каково это – когда за твоей работой, и личной, и социальной жизнью следят тысячи, а в вашем случаи – миллионы глаз? Не гнетет публичность?

- Публичность, безусловно, не для всех. Но я чувствую себя комфортно. Сначала, конечно, я удивлялась, когда обо мне начинали писать всякие паблики или издания, ведь у меня в голове не могло закрепиться, что это может быть кому-то интересно, что люди будут печатать мои фотографии и детально рассматривать новое наращивание ресниц, обсуждая его в комментариях. Но в какой-то момент я поняла, что без этого и не будет положительный стороны. Обратная сторона публичности заключается в том, что тебя поддерживают, когда тебе плохо. Ты буквально можешь поплакаться вместе со своими подписчиками, что я и делаю иногда. Ты можешь спросить у них совет, попросить поддержку. Ты, по сути, собираешь вокруг себя своё комьюнити, свой круг друзей, разделяющих такие же интересы. Мне даже кажется, что это почти не отличается от друзей по переписке или интернет-друзей, ведь когда люди за тобой следят, подписываются, им интересен ты, им будут интересны те же сериалы, фильмы и вы всегда их можете потом обсудить. Когда приходит публичность, приходят и хейтеры, куда же без них. Но как правильно кто-то сказал: «Хейтер - твой самый преданный подписчик». Такие люди никогда не пропускают новости от тебя, посты и читают их первыми. Поэтому как раз хейтеры и могут создать хорошую активность аккаунту. Хотя, признаюсь честно, у меня их не так много. Видимо, люди видят, что я в общем-то хороший человек и просто делюсь своим опытом, чтобы как можно больше девушек перестали губить здоровье и смогли обрести гармонию со своим телом.

- Вы состоите в Национальной ассоциации блогеров. Что это дает? Это как союз журналистов или альянс учителей, или что-то совершенно иное?

- Начнем с того, что я вступила в Национальную ассоциацию блогеров далеко не сразу, как завела блог. Все-таки, в ассоциации строгие требования и они выбирают лучших из лучших. Блогеров существует очень много, но в Ассоциацию попадают лишь уникальные, чьи блоги не повторяют друг друга, не копируют. Так что, как видите, это не просто объединение по профессиональным интересам.

Не могу сказать, что вступление в Ассоциацию было моей целью, но мне приятно, что я там, потому что это является признанием моей многолетней работы.

- Каковы ваши планы на будущее – ближайшее и далекое?

- Из ближайших – выход на англоязычную аудиторию. В нише русскоязычных я уже достигла своего «потолка», получила популярность и признание, но главное - смогла помочь сотням людей в осуществлении их мечты и цели, достичь своего комфортного тела без вреда для здоровья. Меня тут уже все знают, и я чувствую, что способна на большее. На данный момент я не вижу аккаунтов, похожих на мой, в англоговорящем сегменте, поэтому считаю, что мои шансы очень хорошие. Структура ведения социальных сетей в англоговорящих странах отличается от нашей, поэтому у меня уже есть четко выстроенный план по развитию.

Но, конечно, я не собираюсь забывать про своих русскоговорящих подписчиков. В настоящее время я планирую развивать свой TilTok аккаунт и YouTube, делясь там своими наработками, фрагментами жизни и размышлениями – надеюсь, и они смогут принести пользу людям. Ну или как минимум, подарят улыбку.