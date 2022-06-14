На пути к технологическому суверенитету

Разработки НОЦ «Инженерия будущего» соединяют в космической программе научную и коммерческую стороны.

2019 года в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова появился Научно-образовательный центр (НОЦ) «Инженерия будущего». За короткий срок он объединил шесть регионов: участниками стали Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Республики Мордовия и Чувашия. Его деятельность сосредоточена на развитии пяти направлений:

двигательные и топливные системы нового поколения,

искусственный интеллект,

умные транспортные системы,

аэрокосмические технологии,

сектор новых инженерных компетенций.

Центр быстро стал местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий страны. В декабре 2020 года НОЦ победил в федеральном конкурсе, войдя в пятерку центров, получивших статус мирового уровня, в том числе благодаря своей успешно организованной структуре.

В «Инженерии будущего» выстроили отлаженную систему управления – по ряду направлений уникальную. Так, АНО «Институт регионального развития», как управляющая компания НОЦ, исполняет функции проектного офиса, драйвера всех процессов и единого окна по всем информационным, правовым, организационным, финансово-экономическим вопросам.

Управляющая компания занимается формированием правовой основы проекта, выстраиванием горизонтальных и вертикальных связей и их оформлением. В ее задачи также входит выстраивание надлежащей структуры управления, которая могла бы запустить все необходимые процессы в НОЦ – от организации до обеспечения работы комитетов, взаимодействия с индустриальными партнерами, экспертным сообществом, оформления проектов как бизнес моделей, презентаций, продвижения, коммерциализации и так далее. В том числе речь идет и о подключении органов власти, чтобы выстроить единую региональную экосистему по поддержке инноваций, стартапов, студенческого сообщества, научных разработок.

Ключевым достижением НОЦ стали два инфраструктурных проекта научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – центр коммерческого космоса и центр экспериментов в космосе. Оба созданы по поручению Госкорпорации «Роскосмос», которая делегировала часть полномочий и дала возможность создать единое входное окно для частных компаний ракетокосмической промышленности. Первый взял на себя работу с частными отечественными компаниями, работающими в космической отрасли. Второй стал по сути «воронкой идей и проектов», которые смогут пройти испытания на МКС в интересах науки и индустрии. Таким образом, частные компании получили возможность зайти в космическую отрасль.

Конкретно

Работа на ПМЭФ

Для Петербургского международного экономического форума НОЦ «Инженерия будущего» подготовил деловую программу, направленную на реализацию актуальных текущих задач, стоящих перед Российской Федерацией в научно-технологической и социально-экономической повестке.

В частности, планируется провести круглые столы на темы «Научно-технические решения по импортозамещению. Научно-образовательные центры мирового уровня как агрегаторы данной деятельности, в том числе как механизмы защиты и трансфера интеллектуальных прав» и «Создание экосистемы вовлечения старшеклассников и молодежи в науку как основного механизма формирования кадрового задела для науки России», а также подписать соглашение между НОЦ, образовательным фондом «Талант и успех» и федеральной территорией «Сириус». Задача этого соглашения – максимальное развитие научно-технологического творчества детей и молодежи для создания в регионах научно-образовательного центра, новых научно-технологических кадров начиная еще со школьной скамьи.

К участию в круглом столе по научно-техническим решениям в области импортозамещения приглашены главы субъектов РФ, являющиеся участниками НОЦ, и представители других научно-образовательных центров.

Главная задача мероприятия – сформировать понимание, какие предприятия, вузы в регионах будут осуществлять работу по импортозамещению, на что будет направлена их деятельность, какая продукция нужна и может выпускаться в регионах.