Меценаты возрождают дух и традиции страны

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (справа) поздравил Грачью Погосяна с присуждением звания Почетного мецената Санкт-Петербурга.

Служение народу

В 2022 году Россия с размахом отмечает 350 лет со дня рождения Петра I. Масштабные преобразования великого реформатора коснулись всех сфер общественной жизни. И в том числе кардинально изменили подход к помощи нуждающимся. В период правления императора были созданы система пожертвований и специальные учреждения по оказанию социальной помощи. Да и сам государь треть своего жалованья тратил на благотворительность.

На протяжении веков в нашей стране развивалась идея социального служения своим богатством делу милосердия и просвещения. Благодеяния совершали люди, которые не были великими деятелями искусства, но способствовали его обогащению, утверждению в нем новых направлений и форм.

Личный долг

Социальное служение и - как неотъемлемая его часть - благотворительность, меценатство существуют и в современном обществе. Благотворительный фонд Грачьи Погосяна активно поддерживает проекты, посвященные духовному возрождению граждан, патриотическому воспитанию молодежи, издает книги, помогает сохранять историческое наследие страны и выпускает документальные фильмы. На средства мецената установлены памятники, бюсты, мемориальные доски в честь известных и забытых защитников Родины, знаменательных и трагических событий прошлых времен. Фонд помогает ветеранам и жителям блокадного Ленинграда. Как частное лицо и как руководитель фонда Грачья Мисакович установил, восстановил и отреставрировал свыше 300 объектов культурного, духовного и исторического значения. Более 100 из них связаны с историей ленинградской земли и подвигом ленинградцев.

Память должна жить

Петербургский меценат уверен: сегодня как никогда важно постараться вложить в сердца и души наших детей любовь и уважение к своей стране, ее прошлому. Для этого Благотворительный фонд Грачьи Погосяна реализует проект «Герои нашей школы», который получает немало откликов.

Его суть в том, чтобы увековечить имена выпускников – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России, почетных граждан и других выдающихся личностей, внесших вклад в мировую науку, культуру и другие сферы жизни. В мае в рамках этого проекта состоялось открытие памятной доски с именами выдающихся педагогов и учеников в городской школе №193. В их числе десятки известных личностей: от Надежды Крупской до Владимира Путина. Подобные доски уже установлены в школах №206, 207 и 209 Центрального района, № 667 и 328 Невского района и в Музее истории школы Карла Мая. Еще две доски установлены за пределами нашего города: в Москве и в Челябинске. А в апреле в Петербурге состоялась презентация книги «Блокадная педагогика».

Фонд финансировал издание по обращению доктора педагогических наук, профессора и действительного члена Академии гуманитарных наук Ирины Колесниковой. В этой уникальной книге впервые представлена целостная панорама жизни дошкольных учреждений, школ и детских домов в осажденном Ленинграде.

– Я рад, что проживаю жизнь не только для себя, своей семьи и близких, но и для помощи другим, что смог прикоснуться к истории и внести посильный вклад в развитие нашего города, – говорит Грачья Погосян.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Грачья Мисакович Погосян – общественный деятель, учредитель именного благотворительного фонда. 13 апреля 2022 года фонду Грачьи Погосяна был присвоен знак «Почетный меценат Санкт-Петербурга».