Военная спецоперация на Украине 15 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года.

Ракетные комплексы Javelin, которые США поставляют Киеву, на Украине в значительной мере теряют эффективность из-за невозможности ВСУ использовать техподдержку, пишет газета Washington Post.

Населенный пункт Камышеваха на территории Луганской Народной Республики полностью освобожден от украинских националистических формирований, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также рассказал о случае в промзоне Северодонецка в Луганской народной республике, когда украинские военные наткнулись на засаду чеченского подразделения "Ахмат".

Специальная военная операция на Украине завершится полнейшей победой союзнических сил России и республик Донбасса, считает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как Вооруженные силы Украины обстреляли село Займище в Брянской области. Как уточнили в СК, следователи намерены установить лиц, причастных к обстрелу, и привлечь их к уголовной ответственности.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

14 июня:

23:31 Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Займище «Точкой-У»

22:36 Мы несём тяжёлые потери в Северодонецке и Харьковской области — Зеленский

21:38 Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина не намерена обстреливать территорию России, если она получит от стран Запада оружие с большой дальностью поражения

21:17 Washington Post: Javelin теряют эффективность на Украине из-за отсутствия техподдержки