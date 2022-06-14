Ульяновская область: инвестиционная «теплица»

Открытие первой очереди завода гофроупаковки «АРХБУМ».

Экономика области включена в международные кооперационные цепочки благодаря крупным промышленным проектам. Рассказываем, чем Ульяновск так прельщает инвесторов.

БИЗНЕС-КЛИМАТ

Остаться на гребне в условиях санкций

Исторически в Ульяновской области развито машиностроение: в регионе производят самолеты и автомобили, станки и сельхозмашины. Не отстает производство стройматериалов и мебели. И в каждой отрасли свои инновации. Но впереди всех высокие технологии – выпуск композитных материалов и альтернативная энергетика.

– Одна из визитных карточек региона – первый в стране промышленный ветропарк, – рассказывает губернатор Ульяновской области, – Его запустили в 2018 году. Сейчас 28 ветроустановок общей мощностью 85 мегаватт покрывают восемь процентов потребности области. В Ульяновске расположен и Нанотехнологический центр, открытый вторым в России, – уникальный проект, помогающий развиваться технологическому предпринимательству, эдакая кузница инноваций.

Сейчас регион перенастраивает экономику на работу в условиях санкций. Главное направление – импортозамещение. В приоритете наладить поставки сырья, комплектующих и оборудования. Чтобы местные предприятия функционировали без сбоев, запускают прямые контейнерные железнодорожные перевозки из Китая. Первый поезд в Ульяновск отправится со станции Чэнду провинции Сычуань уже в конце июня.

Индустриальный парк «Заволжье».

ГАРАНТИИ

Налоговые льготы и преференции

В Ульяновской области действуют все существующие в России формы и меры поддержки инвесторов. Это гарантирует защиту вложений.

– С 2020 года в регионе действует особый статус регионального инвестиционного проекта (РИП), – продолжает Алексей Русских. – Участники РИП платят налог на прибыль организации, идущий в областной бюджет, по сниженной ставке – 10%. При этом ставка аналогичного налога, который зачисляется в федеральный бюджет, составит ноль процентов.

Действует в области и инвестиционный налоговый вычет. В отношении региональной части налога на прибыль бизнес может представить к вычету до 90% затрат на капитальные вложения. Одновременно с этим инвесторам предоставляют гарантии: активно вкладываешься в развитие региональной экономики – налоговые условия останутся привлекательными.

В поддержку обеспечения гарантий в начале 2021 года Минэкономразвития и Ульяновская область заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Оно касается инвестпроекта по строительству завода

«АРХБУМ», производящего гофроупаковку. Первую очередь предприятия запустили в августе 2021 года, благодаря чему появилось 160 рабочих мест. Полностью завод достроят до конца этого года. В него уже инвестировали 3 миллиарда рублей.

Предприятие по производству детских игрушек «Полесье» в ТОСЭР «Димитровград».

ИНФРАСТРУКТУРА

Территории развития на любой вкус

Ульяновск одним из первых начал создавать территории развития – готовые площадки, где можно вести бизнес с нуля. Предпринимателям предлагают земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой и готовые производственные помещения.

Первой такой площадкой стал индустриальный парк «Заволжье». Его создали в 2009 году. Начинали с трехсот гектаров земли, но на сегодня парк разросся до семисот. Резиденты «Заволжья» – предприятия из Германии, США, Японии, Мексики, Франции, Турции.

– Федеральные эксперты называют парк «Заволжье» образцовым в плане его высокой эффективности, – отмечает генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин. – За десять лет его работы в бюджет области поступило 26 миллиардов рублей налогов от резидентов. Один рубль бюджетных средств принес 17,2 рубля в виде налогов и 29 рублей инвестиций от резидентов.

Еще одна перспективная локация – портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) «Ульяновск». Здесь действует особый режим, позволяющий ввозить зарубежное оборудование, комплектующие, сырье и товары без уплаты таможенных пошлин, НДС и акцизов. Причем льготный режим распространяется не только на производственную, но и на логистическую и торговую деятельность.

Сегодня в ПОЭЗ доступны свободные участки для строительства, склады и производственные помещения для аренды. В ПОЭЗ «Ульяновск» зарегистрированы 44 компании. Работающие здесь предприятия уже инвестировали в регион 4,7 миллиарда рублей и создали восемьсот рабочих мест.

Помимо этого в области есть две территории опережающего социально-экономического развития. Они предлагают инвесторам уникальный набор преференций – помогают сэкономить на отчислениях с фонда оплаты труда. В их границах невысокие тарифы на электричество, современная инфраструктура и много готовых производственных площадок по сниженной арендной плате.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

Успех под ключ

Благоприятный климат для инвестиций – задача Корпорации развития Ульяновской области. Созданная в 2009 году, она стала одной из первых в России.

– Корпорация – проводник между властью и бизнесом. «Единое окно», помогающее реализовать проект и сопровождающее его на всех этапах, – объясняет Сергей Васин. – Команда профессионалов говорит с инвестором на одном языке, поэтому за 12 лет мы полностью отладили взаимодействие.

За годы процесс согласований, получения разрешений и документов в рамках сопровождения проектов вывели на новый уровень. Здесь площадку под любые задачи инвестора подбирают за один день. Производственные корпуса по техзаданию компании вырастают быстро – разрешение на строительство возможно получить всего за полтора месяца. Помогают и с кадрами: корпорация оказывает содействие в подготовке специалистов и подбирает надежных партнеров среди действующих в регионе предприятий для большинства отраслей промышленности.

– Сейчас, в сложившейся ситуации, помимо того, что мы помогаем с подбором площадок и получением различных преференций, в том числе из федеральных источников, важный вопрос стоит в организации производственных цепочек, – добавляет Сергей Васин. – Мы подбираем поставщиков и потенциального покупателя, в первую очередь на региональном уровне, а также на уровне Приволжского федерального округа.

Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»

Мы подбираем поставщиков и потенциального покупателя, в первую очередь на региональном уровне

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