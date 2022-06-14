3:0 в нашу пользу

После поступления препарата в систему здравоохранения использование зарубежного средства станет неактуальным.

Два последних года мы с интересом и надеждой наблюдали за исследованиями ученых, занятых поиском эффективного средства против коронавирусной инфекции. В частности, ГК «Промомед» стала известна каждой российской семье благодаря выпуску двух предыдущих препаратов – «Арепливир» и «Эсперавир». Их молекулы изначально разрабатывались для терапии различных вирусных заболеваний и прежде всего для борьбы с тяжелыми формами гриппа. Однако оказались эффективными и при «короне» за счет своего универсального блокирующего действия на РНК-зависимую РНК-полимеразу, благодаря которой вирус размножается в организме.

В настоящий момент, как сообщил ТАСС, отечественные фармацевтические производители объявили о начале производства еще одного лекарственного средства нового поколения «Скайвира»®, разработанного специально для воздействия именно на коронавирусную инфекцию. В его основе сразу два действующих вещества, которые российским технологам удалось совместить в одной таблетке, что сокращает количество принимаемых в день таблеток в 3 раза. Вся терапия ограничивается двумя таблетками в день. В то время как в Европе и Америке это отдельные наборы, и нужно ежедневно пить по 6 таблеток (3 утром и 3 вечером). Это удобство критически важно с точки зрения выполнения назначения врача и соблюдения режима терапии. Подобная фиксированная комбинация обеспечивает и повышение безопасности терапии в целом. Появление такой новинки особенно важно для тех, для кого риск осложненного течения болезни и госпитализации наиболее высок. Следует подчеркнуть, что в ходе клинических исследований, по свидетельству разработчиков, ни один пациент, принимавший препарат, не был госпитализирован, ни у кого (даже при наличии таких тяжелых факторов риска, как сахарный диабет, метаболический синдром, и ожирение) не наблюдалось прогрессирования заболевания и тяжелого его протекания. Почти у всех через два-три дня после начала заболевания исчезала лихорадка и уходили другие неприятные симптомы, а через пять дней наблюдалось полное выздоровление.

Новая разработка заменит в России дефицитный и дорогостоящий американский препарат компании Pfizer «Паксловид»® . Отечественный аналог разработала и будет производить в Саранске на собственном заводе – от субстанции до готовой лекарственной формы – группа компаний «Промомед» по инновационной и оригинальной технологии полного цикла.

КОНКРЕТНО

В чем мы выигрываем?

О характере действия нового препарата и о его преимуществах перед другими противоковидными средствами рассказывает директор по новым продуктам компании Кира Заславская:

– Вирусу, чтобы размножиться внутри клетки, нужно пройти несколько этапов: сначала при попадании в клетку вирус снимает с себя белковую оболочку, затем при помощи специфических протеаз он распадается на более мелкие фрагменты, на основании этих фрагментов строится новая вирусная РНК – происходит репликация (самокопирование) вируса, затем новые частицы вируса выходят из клетки и далее распространяются в организме. Два предыдущих, ранее изобретенных препарата, действовали на стадии самокопирования вируса, блокируя процесс его самовоспроизведения. Новый препарат начинает действовать еще раньше, как раз тогда, когда происходит распад вируса на более мелкие фрагменты.

Он блокирует специфическую протеазу, характерную только для коронавируса, и не дает вирусу никакой возможности для размножения. Одна из составляющих лекарственного препарата – фармакологический бустер, усилитель – способствует тому, чтобы основное действующее вещество не разрушалось и находилось в крови в нужной концентрации достаточное время для оказания эффекта.

В международных клинических исследованиях было показано, что своевременный прием лекарственного препарата снижает риск госпитализации и смерти на 89% и способствует быстрому выздоровлению.