Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 июня 2022 года: Украинцы расписывают смерть за 40 долларов, чем Киев шантажирует Берлин, куда прячут азовских убийц

Зеленский поставил канцлеру Германии ультиматум: немец обязан разорвать все связи с Москвой Фото: REUTERS

Украинцы продают надписи на снарядах за 40 долларов

Для «благородной цели» помощи «героическим ВСУ» один из украинских Telegram-каналов предлагает сделать надпись на артснарядах. По данным издания Vice, за $40 вы можете написать на снаряде, который нацелен на ребенка или женщину в Донецке или Горловке, любую дрянь. При покупке двух надписей сделка обойдется «всего» в $70. За более солидную сумму в $400 благодарным подписчикам обещают исполнить автограф на ракете «земля-воздух». Такими снаряжают зенитно-ракетные комплексы «Бук» (подобной украинцы сбили малазийский «боинг»). Придумал этот «старт-ап» 20-летний украинский студент. Ему надоело делать коктейли Молотова, и он «захотел найти другой вид волонтерской деятельности». Этот манкурт сообщил, что успел собрать $11 тыс. Когда прилетит к нему, никакой надписи увидеть он не успеет.

Зеленский ставишь Шольцу ультиматум

Шестой президент Украины поставил канцлеру Германии ультиматум: немец обязан разорвать все связи с Москвой. Зеленский нагнетает: «Шольц и его правительство обязаны решить: никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией быть не может!». Заслуженный комик обвинил внука эсэсовца в том, что Берлин стал помогать Киеву вооружениями значительно позже, чем США, Британия, Польша и Прибалтика. И как-то вяло. Заодно, в преддверии визита канцлера в Киев, Зеленский заявил, что Шольц не должен «ограничиваться фотографиями», а обязан принять участие в обсуждении статуса Украины в ЕС и усилении военной поддержки. Вспомнился мультик «Вовка в Тридевятом царстве». На Банковой неплохо было бы его пересмотреть.

Украинцы переделывают спорткары в военные багги

По данным ресурса topwar.ru. украинский механик-самородок занялся переделкой спорткаров в военные багги. Автомеханик из Запорожья учел то, что у спортивных машин отличная маневренность и прочный каркас - а это защищает жизнь водителя в случае переворачивания машины. Он демонтируют заднюю часть каркаса безопасности на его место ставит два сиденья для бойцов. У военного багги отсутствуют боковые двери — чтобы быстрее покидать кабину. Украинский Кулибин хочет поставить переделку спорткаров в воен-багги на поток. Он почему-то думает, что его тачки будут востребованы в ВСУ. Может, и будут — чтобы удирать по бездорожью при бегстве из котлов.

Чиновников-саботажников в Херсоне прижмут к ногтю

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, заявил, что власти региона начнут отстранять должностных лиц, которые саботируют работу на местах. Выгонят из кабинетов тех чиновников, кто не спешит донести до народа четкую позицию: будущее региона — только в составе России. Кто-то лишится кресла, кто-то получит выговор с занесением. По словам Стремоусова, ВГА работает, чтобы облегчить жизнь жителей области. Но ряд местных руководителей тормозят эти процессы. Они явно ждут возвращение власти Киева на освобожденные территории. Как говорил герой нашего классического боевика «ну это вряд ли».

88 азовцев этапировали в колонию

Сдавшихся в плен на мариупольском заводе «Азовсталь» 88 боевиков нацподразделения «Азов»* этапировали из СИЗО Луганска в Краснодонский район, в Суходольскую исправительную колонию. Для чего? В том числе, для проведения с ними следственных действий. Любопытно, что накануне в катакомбах этого комбината, где азовцы провели незабываемые недели, на одной из стен обнаружили размашистую надпись «Зеля – зрадник» , то есть предатель. А что вы хотели — чтобы ваш президент для вашей эвакуации авианосец у западных друзей выпросил?

В ООН узнали о бомбежке Донецкого роддома

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН, заявил, что сообщения СМИ об обстреле роддома в Донецке вызывают чрезвычайную обеспокоенность. Вот что сказал Дюжаррик: «Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медучреждениям, являются явным нарушением международного права». Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что число жертв обстрела украинскими войсками Донецка увеличилось до пяти. Пострадали более 30 человек. Когда произошел обстрел роддома, рожениц эвакуировали в подвал. До того при обстреле Майского рынка в центре города погибли женщина и 11-летний ребенок. Представителям ООН надо просто приехать, чтобы увидеть все своими глазами - что это не Буча.

Запад принудит Киев к миру и уступкам

Запад изменил позицию по происходящему на Украине. Он готов принудить Киев к территориальным уступкам. Цель - урегулирования отношений с Москвой. Об этом пишет французский портал AgoraVox. СМИ в Америке и Европе уже не публикуют фейки о «поражениях» русских. Военные обозреватели вынуждены констатировать, что Москва вскоре разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе. Военные успехи России изменили и позицию многих западных политиков. Наиболее трезвые из них уже готовы к компромиссу с Путиным. Маркером мнений коллективного разумного истеблишмента стало выступление в Давосе экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Он призвал к «прекращению огня», к «мирным переговорам» с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам». Но в Киеве делают вид, что ничего подобного не происходит и грезят танками на Красной площади.

Появится ли в Запорожье свой парламент?

Евгений Балицкий, глава временной администрации Запорожской области, заявил, что решение о формировании парламента в области будет принято не раньше, чем завершится спецоперация. По его словам, первоочередная задача - поддержка экономики региона. Как сказал Балицкий, сейчас администрация занята железной дорогой, сельским хозяйством, предприятиями. Он заявил: «Мы вывели на работу всех медиков, учителей, все коммунальные службы работают. Люди начали получать зарплату. Если люди поверят в Россию, то будем проводить референдум». Верной дорогой идете, товарищи.

В бой идут одни старики

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что, что в стране в ходе мобилизации в армию призваны «сотни тысяч человек». Отмечается, что оружие вручают уже даже 65-летним, которые срочную службу оттрубили еще при Брежневе. Кого и от чего это спасет?

4 тысячи строителей из России помогут восстановить Донбасс

Марат Хуснуллин, вице-премьер российского правительства, заявил, что уже более 2500 специалистов строительной отрасли и около 800 единиц техники из РФ в данный момент занимаются восстановлением инфраструктуры в ДНР и ЛНР. В ближайшее время на Донбасс будут командированы еще 1500 строителей и около двухсот единиц тяжелой техники. Запад, а вы готовы к таким поставкам для мирной жизни?

* - на "Азов" в РФ заведено уголовное дело.

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