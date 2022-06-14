Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант Бояркин вызвал огонь на себя

Старший лейтенант Вячеслав Бояркин и старший лейтенант Дмитрий Габов

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость ставим в пример остальным.

«Там, где пройдет олень, там пройдет русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А другой великий русский военачальник Михаил Скобелев писал: «Запад ошибается насчет России. Он думает, что мы так ослаблены войной, что все наше могущество уже иссякло. Это ошибка. Нацию, состоящую из ста миллионов людей, способных жертвовать собой за идею, не так легко стереть. Россия жива, и, если будут перейдены известные пределы, она решится воевать… И тогда уж несдобровать любому чужеземцу».

СНАЙПЕРСКИМИ ВЫСТРЕЛАМИ УБРАЛ 20 НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший лейтенант Дмитрий Габов

«Действуя в составе батальонно-тактической группы, старший лейтенант Дмитрий Габов выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских неонацистов.

Находясь в головном дозоре, Дмитрий обнаружил большую группу националистов. Скрытно расположившись на позициях, Дмитрий умело уничтожил оборудованные огневые точки противника, после чего, ведя прицельный огонь, обеспечил прикрытие и огневую поддержку наступающих российских штурмовых групп. В ходе продолжительного боя Дмитрием Габовым было уничтожено более двух десятков националистов. Грамотные действия, самоотверженность, мужество и отвага старшего лейтенанта Дмитрия Габова способствовали прорыву штурмовых подразделений в населенный пункт и закреплению в нем. Благодаря смелости и отваге, проявленным старшим лейтенантом Дмитрием Габовым, населенный пункт был освобожден от националистов».

ЗАНЯВ ОБОРОНУ ВЫЗВАЛИ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ НА СЕБЯ

Старший лейтенант Вячеслав Бояркин

«Старший лейтенант Вячеслав Бояркин скрытно вывел вверенную ему штурмовую группу в тыл противника, где с ходу вступил в бой с превосходящими силами украинских националистов. В ходе боестолкновения группа под руководством Вячеслава Бояркина уничтожила украинский бронеавтомобиль и до двух десятков националистов. Понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления, 2 националиста сдались в плен, а остальные бежали с поля боя. Пытаясь ликвидировать прорыв российских войск, украинские боевики предприняли попытку контратаки с использованием нескольких единиц бронетехники. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, группа старшего лейтенанта Вячеслава Бояркина заняв круговую оборону, вступила в бой.

В ходе боя офицер получил осколочное ранение, но из боя не вышел, продолжив руководить своими подчиненными и выполнять боевую задачу по уничтожению противника. Оценив позиции противника, старший лейтенант Вячеслав Бояркин передал координаты на командный пункт, в результате чего огнем артиллерии превосходящие силы националистов были уничтожены».

ВЫЯВИЛ ТРИ БОЕВЫЕ МАШИНЫ ПЕХОТЫ БОЕВИКОВ

Капитан Сергей Орлов

Капитан Сергей Орлов

«Капитан Сергей Орлов, действуя вместе с вверенным ему подразделением, выполнял специальные задачи с целью обнаружения вооруженных формирований украинских националистов, препятствующих продвижению наших войск к крупному железнодорожному узлу. Используя свой боевой опыт, Сергей оперативно вскрыл огневые точки противника, что в дальнейшем позволило нанести внезапный огневой удар по ним. В бою, несмотря на интенсивное огневое воздействие украинских националистов силами 3 боевых машин пехоты, Сергей Орлов, грамотно управляя подчиненным подразделением, осуществил подавление и уничтожение огневых точек боевиков, что способствовало продвижению российских подразделений в назначенном направлении. В ходе ответного огня противника, капитан Орлов был ранен, однако продолжил руководство своим подразделением, подавляя силы противника. В результате боестолкновения было уничтожено 3 боевые машины пехоты с экипажами. Смелые и решительные действия капитана Сергея Орлова позволили продолжить продвижение российских войск в заданном направлении без потерь».

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