Всплыли ужасные факты о покойном Александре Градском

Фото: шоу "Голос", Первый канал

С момента смерти Александра Градского прошло полгода. Пришла пора родне вступать в наследство богатого музыканта. И, похоже, близкие готовы глотки друг другу рвать за лакомый кусок.

Родственница Александра Градского обнародовала ужасные факты о музыканте. Двоюродная сестра покойного композитора заявила, что молчала 20 лет. Но сейчас, мол, пришло время рассказать жуткую историю.

По словам женщины, Градский якобы "обманом присвоил себе имущество ее покойного отца". Александр Борисович в 14 лет остался без мамы. Опеку над ним взял родной дядя Борис Градский - отец Натальи и родной брат мамы Градского. Борис Павлович Градский был солистом ансамбля Игоря Моисеева.

В 2002 году дядя Градского заболел и попал в больницу. Наталья в это время находилась в Ницце. По ее словам, она долго не могла дозвониться до старенького папы. При этом не известно, звонила ли она родственникам.

Прилетев в Россию, дама узнала о смерти отца. Наталья заверила, что Александр Борисович якобы ей сообщил: "Твой отец умер и лишил тебя наследства в мою пользу. Квартира и дача теперь принадлежат мне, и я не советую тебе со мной связываться, у меня огромные связи везде..."

Женщина, попыталась выяснить, как умирал ее родитель. Она якобы встретилась с врачом, который ей раскрыл шокирующие детали.

"Моего папу привезли с температурой 40 в сопровождении нотариуса и Градского. Саша что-то уговаривал подписать моего папу, не позволив врачам принять тяжело больного и оказать срочную помощь. Мой отец что-то подписал и его положили в реанимацию. Через три дня от воспаления легких он умер! Саша больше не появился в эти три дня, был, наверное, занят оформлением моего наследства на себя!" - цитирует ее PROзвезд.

Напомним, смерть Александра Градского повергла многих в шок. Музыкант скончался 28 ноября 2021 года от инфаркта головного мозга. Артист имел популярность, славу деньги и уважение многомиллионной аудитории поклонников. Похоронен на Ваганьковском кладбище.