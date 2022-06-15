Опубликован спецвыпуск "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященный ПМЭФ-2022

С 15 по 18 июня состоится Петербургский международный экономический форум – самое масштабное деловое событие России. Специально для него "Комсомольская правда" подготовила специальный выпуск газеты "Время новых дел".

В деловой глянцевый журнал вошли интервью с основными участниками форума, аналитические публикации, авторские колонки ведущих российских экономистов. На страницах издания рассматриваются сценарии масштабной перестройки экономики и описываются крупные проекты грядущих десятилетий, также подчеркивается приверженность России к сотрудничеству со всеми странами, готовыми к конструктивному диалогу.

О сломе стереотипов, создании национальных туристических маршрутов и гарантиях отдыхающим рассказала Глава Ростуризма Зарина Догузова. Большой раздел по-традиции посвящен необычным достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Специальный выпуск тиражом 5 000 экземпляров вышел на двух языках – русском и английском для иностранных участников форума.

Смотрите электронную версию спецвыпуска

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КСТАТИ

На площадке ПМЭФ, в павильоне G, "Комсомольская правда" разместит открытую студию, гостями которой станут ключевые спикеры ПМЭФ-2022. Журналисты "КП" обсудят с ними основные вопросы деловой повестки форума (подробнее)