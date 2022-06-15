«Обязательно знакомить детей с каждой новой телкой?»: Прилучного осудили за отдых с сыном и дочкой в компании Зепюр Брутян

Павел Прилучный отдыхает в Турции с Зепюр Брутян. Фото: соцсети.

Интрига вокруг отношений Павла Прилучного и его коллеги по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян раскрыта. Сначала актеры улетели на Маврикий, где всячески демонстрировали нежные чувства друг к другу. Правда, спустя три недели выяснилось, что поездка на экзотический остров была служебной командировкой – Павел и Зепюр снимались там в очередном кинопроекте. А вот последовавший за этим совместный вояж артистов в Турцию развеял последние сомнения в том, что у них роман. Тем более, что вместе с 34-летним Прилучным и 26-летней Брутян на турецком курорте отдыхают дети звезды «Мажора» от его брака с Агатой Муцениеце.

Павел то и дело публикует в соцсетях снимки шестилетней Мии и девятилетнего Тимофея. «Прилучный бросил детей, а верней, подбросил», - пошутил артист, опубликовав видео с ныряющими в бассейне наследниками. Судя по шутке, Павел изо всех сил старается продемонстрировать, что он отличный отец: устроил детям хороший отдых и весело проводит с ними время. Вот только подписчикам звезды не нравится тот факт, что в кадре постоянно присутствует новая возлюбленная Прилучного. Дети Павла гуляют вместе с Зепюр, ужинают с ней в ресторане, плещутся в бассейне и ходят на пляж.

Многие тут же вспомнили, что точно также Мия и Тимофей отдыхали в Крыму с предыдущей пассией Павла Мирославой Карпович. «Папина дочка» отправилась в отпуск с бойфрендом и его детьми всего через месяц после того, как суд официально развел Прилучного и Муцениеце. Теперь наследники актера вновь вынуждены делить общество папы с его очередной избранницей.

«Не у одной меня мысли про то, что дети с каждой вынуждены знакомиться и проводить время?», «А нельзя просто отдохнуть с детьми? Ничего не имею против молодых барышень, но дети есть дети», «Зачем знакомить детей с каждой новой телкой?», «Мужики детей со всеми бабами своими знакомят. Хоть не давай», «Паша, не показывай плохой пример детям! Семья - это мама, папа и дети! Зачем им чужие тёти? Отдохнул бы только с детьми! Так нет, всё для меня, любимого! Эгоист короче!», «Дети такие милые, с каждой новой женщиной папы послушно отдыхают», «Какая по счету новая тётя... Что видят и принимают для себя сын и дочь? Это не приемлемо. У детей не будет ценности семьи. Гуляй с тёлками без детей», «А мне жаль девушку... Улыбаться, притворяться и делать вид , что лояльна к чужим деткам, и они ей жутко нравятся», - пишут подписчики Прилучного и в комментариях.

Актер взял в отпуск с новой пассией своих детей Мию и Тимофея. Фото: соцсети.

Достается на ее странице и Зепюр Брутян. «Агата шикарнее», «Зепюр, готовься, потом и твои дети будут отдыхать с его тёлками», «Зачем ты к его детям лезешь?», - критикуют актрису фолловеры.

К слову, после совместного отдыха Прилучного и Карпович в Крыму Агата Муцениеце рассказывала: она понятия не имела, что вместе с ее детьми в отпуск отправится и новая пассия мужа. Неизвестно, сообщил ли Павел бывшей жене в этот раз о своих намерениях познакомить Мию и Тимофея с очередной избранницей.