Бритни Спирс подписала с молодым мужем Сэмом Асгари жесткий брачный договор

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились 9 июня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс и ее муж, фитнес-тренер Сэм Асгари накануне свадьбы заключили брачный договор. Юристы поп-звезды решили обезопасить ее состояние в 60 миллионов долларов и настояли на очень жестком контракте. Как стало известно американскому порталу TMZ, в случае развода Сэм не получит ни цента из заработанного Спирс до их свадьбы. Однако неизвестно, сможет ли он претендовать на то имущество, которое будет нажито ими в браке.

Свадьба Бритни и Сэма состоялась 11 июня. 40-летняя невеста и ее 28-летний жених сказали друг другу «да» в белом шатре, установленном во дворе виллы певицы в Калифорнии. На бракосочетании присутствовали всего 100 гостей – только самые близкие друзья. Бритни позвала на бракосочетание своего брата Брайана, но не пригласила ни сестру Джейми Линн, ни родителей, с которыми у нее, как известно, очень натянутые отношения. Не появились на торжестве артистки и ее сыновья Шон и Джейден. В списке приглашенных были певицы Мадонна и Селена Гомес, светская львица Пэрис Хилтон и актриса Дрю Бэрримор. Невеста была в очаровательном белом платье, сшитом дизайнером Донателлой Версаче. Сама Донателла, кстати, тоже присутствовала на свадьбе.

Певица вышла замуж в платье дизайнера Донателлы Версаче. Фото: соцсети.

Уже через несколько дней после бракосочетания Сэм и Бритни сменили место жительства. Они переехали в новый дом стоимостью 11 миллионов долларов, который певица купила накануне бракосочетания. Особняк площадью более тысячи квадратных метров находится в Калабасасе в округе Лос-Анджелес. В нем предусмотрено все для роскошной жизни: огромная кухня, домашний кинотеатр и бассейн с водной горкой. Новое поместье Спирс находится рядом с домом отца ее детей Кевина Федерлайна, с которым и живут их сыновья Шон и Джейден.

Нынешний избранник звезды Сэм Асгари - уроженец Ирана, бывший танцор. Они познакомились на съемках клипа Бритни шесть лет назад. Пара объявила о помолвке в сентябре этого года, сразу после того, как артистка через суд избавилась от опеки отца. Родитель Бритни контролировал ее личную жизнь и финансы в течение 13 лет. Во время судебного разбирательства певица заявила, что мечтает выйти замуж и создать новую семью.

В апреле Бритни объявила в соцсетях, что они с Асгари ждут ребенка. Спустя месяц певица сообщила, что у нее случился выкидыш.