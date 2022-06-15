Французский Диснейленд извинился перед женихом, которому сорвали предложение руки и сердца

Официально никем не запрещено проводить подобные мероприятия в границах парка. Фото: YouTube

Молодой француз готовился сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Место – парк развлечений Диснейленд - был выбран неслучайно: около года назад молодые здесь познакомились.

Парень пригласил свою девушку на одну из самых известных площадей парка, напротив замка. И на виду у собравшихся друзей и обычных посетителей под громкие аплодисменты опустился на колено и спросил свою возлюбленную, хочет ли она стать его женой.

Но только долгожданное «согласна» невеста не успела сказать, потому что в самый ответственный момент некий сотрудник парка выбежал из толпы, схватил кольцо и попросил влюбленных проследовать за ним.

- Это было, по меньшей мере, странно, - рассказали в соцсетях очевидцы события. – Сначала все было красиво, как в кино, но тут торжество момента прервал работник парка в разноцветной футболке и ушами Микки Мауса на голове.

Молодые так и не поняли, что произошло, потому что официально никем не запрещено проводить подобные мероприятия в границах парка.

- В Диснейленде даже можно провести свадебную церемонию, а тут обычное предложение руки и сердца, - недоумевали друзья пары, собравшиеся на значимое событие. – Если бы мы не рассказали об этом случае в соцсетях, то в Диснейленде никто бы и не узнал о случившемся.

Руководство парка действительно узнало об инциденте из социальных сетей, сообщает NYT.

- Мы очень сожалеем о случившемся, - заявила пресс-служба Диснейленда. – И в качестве извинения предлагаем самую лучшую площадку для проведения свадьбы этой пары. Если предложение уже сделано, то можно весело отметить это событие у нас.