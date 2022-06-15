В США рассказали о цене «чудовищной ошибки» в отношении Путина

Джимми Дор призвал власти США признать «чудовищную ошибку» в отношении Владимира Путина. Фото: YouTube

Автор и ведущий шоу на канале Youtube, политический аналитик Джимми Дор призвал власти США признать «чудовищную ошибку» в отношении российского лидера Владимира Путина, которую они совершили, решив, что президент РФ блефует, говоря об экономической мощи своей страны.

Дор напомнил, что еще в 2014 году американский сенатор Линдси Грэм, сравнивая внешнеполитическую и экономическую ситуацию с покером, заявлял, что Путин умудряется «выигрывать партию», имея на руках очень слабые карты. Проще говоря, по мнению политика, все победы России заключались в блефе со стороны ее руководства.

Теперь же Россия полностью доказала свою экономическую самостоятельность, рубль укрепляется, превращаясь в самую надежную валюту мира, а санкции приносят противоположный эффект, становясь причиной подорожания энергоресурсов и продовольствия во всем мире.

– Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик… Москва побеждает в экономическом противостоянии, – резюмирует Дор.

Кроме того, он предупредил, что дальнейшее противостояние с Москвой приведет к глобальной перестройке мирового рынка, спрогнозировать результаты которой крайне сложно.