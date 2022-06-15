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В мире15 июня 2022 5:17

В США предположили избыточность санкций против России

Опасения американского Минфина вызвали побочные эффекты антироссийских ограничительных мер
Юрий МАЙБОРОДА
Заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо.

Заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо во время слушаний в Конгрессе заявил, что санкции против России, возможно, уже стали избыточными и грозят экономике западных государств.

– Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за это время, – сказал Адейемо, имея в виду время проведения специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с конца февраля.

По его мнению, обратной стороной таких избыточных санкций становятся инфляция и крайне негативное общее воздействие на экономики западных государств.

Ранее эксперты уже связывали рост цен на продукты питания и товары первой необходимости в Европе и США с ограничениями, наложенными на Россию. В частности, наиболее ощутимым является для западных стран подорожание газа, а для США – неконтролируемый скачок цен на бензин.

Именно на фоне стоимости бензина рейтинг американского президента Джо Байдена рухнул до рекордно низкого уровня, который все чаще в мире называют «унизительным» – согласно последним опросам, политику своего лидера поддерживает лишь треть американцев (33%). А среди молодежи действия президента США верными считает лишь каждый пятый.

Экономика: Кризис