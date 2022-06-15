В США предположили избыточность санкций против России

Заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо во время слушаний в Конгрессе заявил, что санкции против России, возможно, уже стали избыточными и грозят экономике западных государств.

– Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за это время, – сказал Адейемо, имея в виду время проведения специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с конца февраля.

По его мнению, обратной стороной таких избыточных санкций становятся инфляция и крайне негативное общее воздействие на экономики западных государств.

Ранее эксперты уже связывали рост цен на продукты питания и товары первой необходимости в Европе и США с ограничениями, наложенными на Россию. В частности, наиболее ощутимым является для западных стран подорожание газа, а для США – неконтролируемый скачок цен на бензин.

Именно на фоне стоимости бензина рейтинг американского президента Джо Байдена рухнул до рекордно низкого уровня, который все чаще в мире называют «унизительным» – согласно последним опросам, политику своего лидера поддерживает лишь треть американцев (33%). А среди молодежи действия президента США верными считает лишь каждый пятый.