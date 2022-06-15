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В мире15 июня 2022 5:21

Канада и Дания закончили "алкогольную" войну за кусочек суши

Оттава и Копенгаген подпишут договор о разделе острова Ганса
Юрий МАЙБОРОДА
Крошечный остров, на самом деле, никому не нужен. Но дело принципа есть дело принципа.

Крошечный остров, на самом деле, никому не нужен. Но дело принципа есть дело принципа.

Фото: ru.wikipedia.org

Длительный спор между Канадой и Данией за остров Ганса, крошечный кусочек суши посреди пролива Нэрса, подошел к концу: стороны решили разделить территорию пополам.

Сам невооруженный конфликт между странами за участок суши площадью всего в 1,2 квадратных километра продолжался около полувека.

Все дело в том, что остров Ганса находится как раз посередине пролива, разделяющего северные владения Канады и Гренландию, принадлежащую Дании. И от одного, и от другого берега до скалистого островка примерно 19 километров и, в соответствии с международными нормами, обе страны имеют на него одинаковое право.

Если быть честным, то остров Ганса не нужен никому. Например, в Гренландии, чья площадь превышает 2 миллиона километров, живет примерно 56 тысяч человек. То есть, на один квадратный километр приходится 0,03 живой души. А на самом северном канадском острове Элсмир, который занимает площадь около 196 тысяч квадратных километров, проживает не более 150 человек, и плотность населения здесь крайне мала.

Тем не менее, принцип есть принцип, и в свое время Канада с Данией начали соперничество за остров Ганса.

Первыми удар нанесли канадцы. В 1984 году они высадились на островок, водрузили там стяг с кленовым листом и оставили под ним бутылку виски.

Датчане не оставили провокацию безнаказанной и в ходе военной спецоперации заменили флаг на свой, а виски на шнапс. А еще оставили записку противникам.

– Добро пожаловать на датский остров, – говорилось в документе.

В последующие годы на спорной территории регулярно флаги менялись, а бутылки и записки добавлялись. По словам очевидцев, земля на островке ими буквально усыпана.

И наконец все закончилось: Канада и Дания пришли к решению поделить крохотный участок пополам, и вскоре официальное соглашение будет подписано, сообщает BBC. А после его вступления в силу морская граница между Канадой и Данией составит рекордные 3882 километра.

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