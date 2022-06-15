Канада и Дания закончили "алкогольную" войну за кусочек суши

Крошечный остров, на самом деле, никому не нужен. Но дело принципа есть дело принципа. Фото: ru.wikipedia.org

Длительный спор между Канадой и Данией за остров Ганса, крошечный кусочек суши посреди пролива Нэрса, подошел к концу: стороны решили разделить территорию пополам.

Сам невооруженный конфликт между странами за участок суши площадью всего в 1,2 квадратных километра продолжался около полувека.

Все дело в том, что остров Ганса находится как раз посередине пролива, разделяющего северные владения Канады и Гренландию, принадлежащую Дании. И от одного, и от другого берега до скалистого островка примерно 19 километров и, в соответствии с международными нормами, обе страны имеют на него одинаковое право.

Если быть честным, то остров Ганса не нужен никому. Например, в Гренландии, чья площадь превышает 2 миллиона километров, живет примерно 56 тысяч человек. То есть, на один квадратный километр приходится 0,03 живой души. А на самом северном канадском острове Элсмир, который занимает площадь около 196 тысяч квадратных километров, проживает не более 150 человек, и плотность населения здесь крайне мала.

Тем не менее, принцип есть принцип, и в свое время Канада с Данией начали соперничество за остров Ганса.

Первыми удар нанесли канадцы. В 1984 году они высадились на островок, водрузили там стяг с кленовым листом и оставили под ним бутылку виски.

Датчане не оставили провокацию безнаказанной и в ходе военной спецоперации заменили флаг на свой, а виски на шнапс. А еще оставили записку противникам.

– Добро пожаловать на датский остров, – говорилось в документе.

В последующие годы на спорной территории регулярно флаги менялись, а бутылки и записки добавлялись. По словам очевидцев, земля на островке ими буквально усыпана.

И наконец все закончилось: Канада и Дания пришли к решению поделить крохотный участок пополам, и вскоре официальное соглашение будет подписано, сообщает BBC. А после его вступления в силу морская граница между Канадой и Данией составит рекордные 3882 километра.